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預防帶狀疱疹復發 避免過勞

黃寅
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇（左），50歲以上成人中，超過99%感染過「帶狀疱疹病毒」。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇（左），50歲以上成人中，超過99%感染過「帶狀疱疹病毒」。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

1名61歲計程車司機因疫情後生意越來越好，晚上也出門載客賺錢，日前左腹竟連續多日抽痛並看到帶狀紅疹及水泡蔓延到背部，想起10多年前也患過類似疾病，就醫後確診為「帶狀疱疹」，所幸給藥後逐漸好轉，醫師建議正常作息莫太操勞，以免舊疾復發。

台灣亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師賴芳宇說，患者左腹部有帶狀紅疹，蔓延至背部，診察後發現紅疹處伴隨零星水泡散佈，診斷罹患帶狀疱疹。患者50歲時也曾有類似紅疹和水泡出現於右下背，經給予抗病毒藥和止痛藥及傷口照護衛教，並建議放幾天假及保持正常作息，果然第二次門診追蹤時，水泡已結痂，紅疹也逐漸消退。

賴芳宇指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，據統計50歲以上成人中，超過99%感染過「帶狀疱疹病毒」，因病毒會長期潛伏在體內的感覺神經節，一旦活化，就會造成帶狀疱疹，症狀為單側群集水泡性的皮疹和急性神經炎，表現可為疼痛、燒灼感或麻木等症狀。由於感覺神經所支配的皮膚(皮節)呈帶狀，故紅疹和水皰會呈帶狀分布。

她說，若皮膚病灶未獲得妥善照護，例如不慎刺破水泡，可能引發細菌感染等併發症，若對水痘沒有抵抗力者，尤其未得過水痘者，接觸帶狀皰疹發作病人的水泡或飛沫後，可能會被傳染而罹患水痘。因此新生兒、孕婦須特別小心。此外，部分病人會出現疱疹後神經痛，甚至疼痛長達一年，疱疹後神經痛危險因子包括高齡、急性期有嚴重疼痛或嚴重紅疹。

賴芳宇說，台灣引進兩種帶狀疱疹疫苗，第一種屬於活性減毒疫苗，適應症是預防50至79歲成人帶狀疱疹，禁止用於免疫抑制、免疫不全或曾對Neomycin藥物過敏的民眾。另一種則屬於非活性基因重組疫苗，適應症是用於50歲以上的成人、18歲以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人，民眾可以與醫師討論，評估注射疫苗，以免於皮蛇之苦。

疫苗 醫學 重組

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