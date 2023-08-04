體重莫名減輕可能生病了 嚴重恐心臟衰竭、骨質疏鬆

圖片來源 ／健康醫療網

一名70歲的女士，本身有高血壓 、高血脂與中風 的病史，平常藥物都規律服用，但最近幾個月，常常會感覺到頭暈不止、全身無力，還合併有咳嗽、吃不下、噁心嘔吐與雙手抖動的症狀，原本70公斤的體重在短短一個月內暴瘦近10公斤，於是家屬趕緊將病人送至醫院急診治療。經檢查後赫然發現血中的鈣離子、甲狀腺指數異常升高，其抗體也呈現陽性反應，此外，亦發現病人有嚴重的骨質疏鬆，因此診斷為甲狀腺亢進升。

甲狀腺過度分泌 恐致體重異常減輕

台灣柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科陳家禎醫師表示，甲狀腺是人體最大的內分泌腺，主要功能是用以維持人體的新陳代謝。當甲狀腺過度分泌時，會使身體的基礎代謝率上升，進而可能導致體重的異常減輕，在沒有刻意減重之下，6個月內減輕達原本穩定體重的10%；或是在一個月間急速下降5%，皆屬於臨床上有意義的體重減輕。

女性發生為大宗 常伴隨遺傳史

根據台灣健保 署的資料統計，甲狀腺亢進的發生率約為千分之一，盛行率約為1%至2%，而其中又以女性為大宗，與男性的患病比率約為3︰1，在任何年齡都有可能發生，但又以20至40歲為最好發的年紀。許多甲狀腺疾病常伴隨遺傳史，家族成員中若有遺傳性甲狀腺亢進，發病率會比一般人高出6至9倍。

甲狀腺亢進原因多 常見症狀一次看

陳家禎指出，造成甲狀腺亢進的原因相當多，其中又以自體免疫所造成的葛瑞夫茲氏病（Graves' disease）為最常見。甲狀腺機能亢進常見的症狀包括緊張、流汗、疲倦、心跳快速、心律不整、體重下降、時常感覺燥熱與腹瀉等，有部分民眾可能合併有持續性的噁心嘔吐與消化異常。

而罹患葛瑞夫茲氏病的人，可能還會合併有甲狀腺腫大、眼球凸出、電解質異常（如鉀離子、鈣離子）、皮膚病變、下肢水腫與杵狀指等現象。

年輕患者症狀較為明顯 未治療嚴重會致命

甲狀腺亢進的症狀嚴重度常與病人年齡呈現負相關，年輕患者的症狀較為明顯且典型，而老年患者則有時會以虛弱、無力或體重減輕等較不特定的症狀作為表現；而長期未治療的甲狀腺亢進可能造成心臟衰竭、骨質疏鬆、眼睛病變等，而其中最嚴重病症是甲狀腺風暴，嚴重者甚至會造成10%至30%的死亡率。

甲狀腺亢進治療 常見3方式

目前甲狀腺亢進的治療方式主要有三種：藥物治療、放射碘治療、以及手術切除甲狀腺。陳家禎說明，目前藥物治療為台灣最常見的方式，一般而言控制上並不困難，但藥物使用須注意罕見且嚴重的中性球減少症與肝臟相關的副作用；而放射碘治療是指一種帶放射性碘的口服藥，不過部分病人可能會出現甲狀腺低下的症狀。

最後外科手術是切除部分甲狀腺來快速得到治療效果，但缺點除了外觀上頸部會留下一條疤痕外，且有四分之一左右病人會再復發。

飲食應特別注意 出現疑似症狀快就醫

陳家禎提醒，甲狀腺亢進的病人需要特別注意飲食，應盡量避免高碘食物，如海藻類與海產類，患者本身也可改用無碘鹽進行烹調。長期來說，良好的疾病控制對於病人心臟與骨頭都有長遠的保護作用。因此，當民眾出現類似症狀或家中有人有甲狀腺相關疾病時，需特別注意甲狀腺功能異常的可能性並盡早就醫檢查。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網