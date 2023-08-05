刮痧拔罐降暑氣 醫：不是大力就好

天熱民眾總會選擇刮痧、拔罐消暑氣，但可別做過頭，刮痧用具材質也要慎選。（圖：台南麻豆新樓醫院提供）

夏季持續高溫 ，除了吹冷氣降溫，有民眾會用刮痧、拔罐的方式消暑氣、緩解身體不適，不過並非每個中暑的病患都適合這些方法，中醫師提醒，雖然刮痧、拔罐不是侵入性治療，但做的時候還是有訣竅，不是「大力」就好，得適可而止，材質也要慎選，免得症狀沒抒解，反而更不舒服。

台灣台南麻豆新樓醫院中醫師黃書澐表示，天氣悶熱，民眾在外活動很容易中暑，如果有頭暈、頭痛、全身倦怠無力、大量出汗、說話會喘、甚至血壓 降低的情形，就算沒有發燒，但體溫已逐漸上升，可能會導致熱衰竭，這時要立刻停下手邊活動，躲到陰涼處，用濕毛巾降溫、補充含電解質的水分。

在處理好中暑的狀況後，若還有點疲倦，有頭暈、頭痛、想吐的情形時，可嘗試用刮痧、拔罐等方式來緩解不適，下手最適宜的部位則士氣血多的膀胱經循行處，也就是人的背後。

黃書澐指出，刮痧用具最好選擇圓潤、不要太硬的鈍器，比如牛角、軟玉石都是不錯選項，瓷製湯匙也可以，且不能「乾刮」，還得搭配潤滑劑，包括凡士林、有清涼感的藥膏都可以，力道不宜太大，微微出痧即可，有些人刮得滿背血痕，乍看還以為是被家暴 ，其實大可不必，拔罐時也是一樣，只要稍微有微血管破裂的出血點就可以。