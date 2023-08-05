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頻跑廁所…多作骨盆訓練 降低膀胱過動

周宗禎
治療膀胱過動應調整生活習慣並多作骨盆訓練，才能降低發病。（本報資料照片）
治療膀胱過動應調整生活習慣並多作骨盆訓練，才能降低發病。（本報資料照片）

許多人因經常「漏尿」影響生活、妨礙社交，「膀胱過動」的人，醫師籲調整生活習慣、多作骨盆訓練，才能降低發病。

台灣台南市立安南醫院婦產科醫師鄭又慈舉出案例，38歲已婚女性苦於尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至趕不及而漏尿。只要稍微憋尿，下腹就有明顯腫脹不適感，使用抗生素治療症狀沒改善，反而頻尿加劇。檢查結果患者尿液乾淨，內診排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，才診斷為膀胱過動症。

鄭又慈說，膀胱過動症是以急尿為主要症狀，有時伴隨頻尿、夜尿、甚至尿失禁；不過確診前須先排除其他泌尿道病灶，及最常見的泌尿道感染。膀胱過動症不是危險急症也不致命，卻會讓患者生活品質大幅降低。

臨床醫師觀察年齡越大、發病比率越高，但年輕女性也要留意，因為年輕人只是比較少發病。不過如果自己個性是比較焦慮、自我要求高、偏瘦的女性相對風險較高，就算是年輕人也要多注意。

治療膀胱過動主要是生活習慣調整：例如少喝茶或咖啡、戒菸、適量攝取水分、減重、膀胱訓練凱格爾運動與藥物治療等。研究顯示，針對症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

鄭又慈說，一般療程一至三個月後，症狀才會有顯著改善；對於治療仍改善有限的患者，則會進一步採取經皮神經電刺激、肉毒桿菌注射、雷射或手術等治療。

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