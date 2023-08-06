7旬翁雙膝關節退化 慘變O型腿 醫：同時置換避免長短腳

老翁的右膝關節已磨損變形。(圖：本報系聯合報讀者提供)

高雄一名74歲老翁長年飽受雙膝關節 退化變形的困擾，雙膝關節嚴重變形，兩腳成為O型腿，走路都彎著腰，他因害怕手術治療，多年來以玻尿酸注射及藥物治療，但未見改善，最後仍因突發性嚴重疼痛，接受雙膝關節置換手術，左右兩膝一起置換。骨科 醫師表示，雙膝同時置換，只需一次手術、一次麻醉，降低手術風險，也不會有長短腳問題。

老翁的左膝關節已變形。(圖：本報系聯合報讀者提供)

台灣高雄中正脊椎骨科醫院副院長洪榮燦說，這名74歲老翁多年膝關節疼痛變型，就醫經Ｘ光檢查發現雙膝關節長期磨損，引起軟骨組織病變，關節變形、骨刺形成，並導致O型腿、關節無法伸直，接受多年玻尿酸注射治療，但都沒有改善，只好接受雙膝關節置換手術。

洪榮燦表示，對於雙膝都已嚴重變形的病人，並達到手術治療的階段，這樣的病例最好雙膝一起開，因為如果分開處理，必須進行兩次手術，期間有一段時間會發生腳長不一致，走路會有跛腳，因為治療過後的腳會變直，比原先彎曲的腳要長一點，而造成長短腳。

患者手術後3日就能下床步行。(圖：本報系聯合報讀者提供)

洪榮燦說，近幾年接受雙膝關節置換的病人愈來愈多，單膝置換手術需要約1個小時，雙膝置換約2個多小時，因為手術時間延長，所以需要相對心肺功能較健全的病人，及有效率的手術醫療團隊合作，縮短整個手術過程及時間，減少風險。