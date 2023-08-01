肝火旺不等於肝指數升高 中醫師詳解肝病

(取材自健康醫療網)

中醫與西醫最大的不同是中醫往往看的是整體，中醫所談的五臟---肝、心、脾、肺、腎，與現代醫學 的肝臟、心臟、脾臟、肺臟、腎臟五種器官(organ)是不同的。中醫的五臟是「藏象」的概念。中醫師賴睿昕解釋，「藏象」就是將人體的生命現象用「功能系統」來分類，與現代醫學主要用「器官組織」來分類有所不同。

熬夜易惹「肝火旺」注意這些症狀

肝的功能系統主要為疏通、生發、升散等生理功能，而運用現代醫學則是代表，消化系統的蠕動、分泌與吸收、水分的新陳代謝、血液的運行、女性的月事與賀爾蒙分泌穩定、以及情緒的控管等。如果要對應西醫的器官則為大腦的邊緣系統，下視丘與腦下垂體，以及肝膽消化分泌則較為相關，換言之，中醫的肝涉及現代醫學的神經、精神、內分泌、消化、生殖、乃至於免疫等諸多系統的功能，其中又以自律神經與內分泌功能最為主要。

中醫常常講肝火旺，並不是指GOT、GPT升高，賴睿昕中醫師表示，所謂的肝火就是體內「促進機體功能活動的能量」用「火」來稱呼。當體內的火若太大，失去控制或造成傷害，就成了病理性的火。例如「肝」臟腑的機能過度亢進，影響正常生理，就稱作「肝火」。通常與壓力或是過度亢奮的情緒有關係。而熬夜也會導致肝火旺，常常會伴隨有頭痛、眼紅眼屎多、口乾口苦、冒痘痘、肩膀僵硬、胸悶、心煩、躁熱、小便黃熱、便秘，月經不調、或睡眠品質不佳等症狀。

而熬夜晚睡，生活作息不正常使當肝的機能過亢化作「肝火」，就會導致一系列的內分泌失調與新陳代謝不平衡，而俗稱的「爆肝」並不等於「肝臟發炎」，除非本身有肝炎帶原，肝火與肝功能異常也沒有絕對的關係，但是卻是惡化的主要因子之一。

若真的需要熬夜，賴睿昕中醫師提醒，應避免吃泡麵等含有防腐劑過多的加工食品，以避免再讓肝臟產生更多的負擔。長期熬夜或是需要值班的民眾，一旦人體能量透支到一定的程度時，就容易造成陰陽失衡、陰虛火旺等口乾舌燥、口臭口苦、眼睛酸澀，紅腫發癢等不適症狀產生，而本身肝臟有問題的患者熬夜會加重肝功能的惡化這是無庸置疑的。

蘆薈治肝炎非良方 肝病與肝炎不同病變

當發現自己有肝炎，很多民眾會用蘆薈當偏方來治療。賴睿昕中醫師指出，蘆薈比較常用於外用，內服的話容易傷胃，中醫常常使用煅蘆會來治療病毒性肝炎，也就是把生蘆會用火煅燒成炭，以降低它寒涼之性。而治療肝炎與肝病其實是完全不同的事情，在中醫來看，肝的功能是主疏洩、藏血、喜條達而惡抑鬱。主筋，開竅於目，其華在爪，與膽互為表裏。故中醫肝病可表現為血液、筋脈、消化、情志、眼睛等方面的疾病。

於中醫的肝系統個性外向、活潑、亢奮，像是「過動兒」，對外在環境及身體情緒變化常反應過度，因此疏通調節的功能一旦出現異常，肝火一路順著肝的經脈延燒，就會有眩暈、頭痛、中風、失眠 、耳鳴、口乾、口苦等肝火旺盛、肝陽上亢的現象。

不同於現代醫學所指的「肝炎」是傳染性病毒性肝炎的簡稱，主要是由肝炎病毒入侵，使肝細胞的功能發生障礙，或損害肝細胞而出現的肝臟本身的一種病變。所以中醫的肝病不能與現代醫學的肝炎劃等號。

中醫的肝病有虛實之分。實證中，臨床表現為頭痛暈眩、耳鳴如潮、面紅目赤、口苦咽乾、脇肋灼痛、煩躁易怒、失眠多夢，或吐血衄血、便秘尿赤、舌紅苔黃糙、脈弦數等就可以使用蘆薈等清熱瀉火的中藥治療，但是中醫使用不會用生蘆薈，通常會用煅蘆薈來治療急性肝炎，因為煅蘆薈抑制發炎的效果是很好的，但是要配合其他的中藥調理，治肝病或是肝炎絕對沒有什麼特效藥。

護肝守則 生理與心靈修養同等重要

在台灣有90%以上的人都已感染過Ｂ型肝炎，且有20%的人是Ｂ型肝炎的帶原者。雖然其中的一部份人會有肝炎的發作，但大部份的人是所謂的健康帶原者，也就是體內一直存有Ｂ型肝炎病毒，但病毒並未對肝臟有危害，可以和平相處到人死亡；只是有一小部份的健康帶原者，會有急性發作或慢性肝硬化的可能，這通常與飲食，生活習慣有關係。

不管是中醫的肝病還是肝發炎，休養是很重要的，賴睿昕中醫師提到，生理與心靈的修養都很重要，對肝最好的飲食方式就是少吃辛辣、刺激性食物，不去「激怒」它。例如油炸、燒烤等，咖啡跟茶也太燥，容易上火。但是也不能過度的食用青草藥或蘆薈，這樣對消化系統來說過於寒涼，使用過多反而會讓肝病症狀更糟。讓扮演人體除濕機的脾胃機能受寒，更不容易去濕解熱。

中醫治療肝病效果是肯定，但是中醫治療肝炎與肝纖維化是個緩慢而長期的過程。患者在治療的同時應注意起居飲食，保持心情愉悅，避免過度勞累和熬夜等將對治療起到促進的作用。

B肝患者平常也可透過按壓穴位，達到保護肝臟，疏肝理氣與提升正氣之功效：

太衝穴：

位置：腳背第一、二足趾跖骨連接部位凹陷處。

作用：屬肝經的原穴，具有疏肝理氣作用，可緩解急慢性肝炎所造成的不適。

曲泉穴：

位置：膝關節內側橫紋端上方凹陷處。

作用：屬肝經的合穴，具有清肝火、利濕熱的作用，還可協助調節肝臟血流。

足三里穴

位置：膝蓋外膝眼處下三寸，脛骨旁開一寸處即是穴。

作用：屬胃經的合穴，由於肝炎病人經常會覺得腹脹噁心，可藉由足三里穴改善脾胃機能，並進一步提升後天之本，增強免疫力 。

B肝患者病況穩定時期平常若想喝些茶飲調養，要小心切勿自行服用坊間清肝火、解肝毒的藥物，因為長期喝太多清熱解毒的中藥茶，反而容易傷害正氣、損及脾胃。可以選擇喝性質較為平和的保肝健脾茶，藉由扶正去改善肝功能。

保肝健脾茶

材料：黨參6g、白朮6g、茯苓6g、枸杞子9g、五味子6g、紅棗5顆

作法：將上述藥材清洗過後稍作浸泡軟化，放入1000c.c.的清水，大火煮滾後轉小火續煮15-20分鐘，將藥渣濾出取汁放溫後飲用。

作用：黨參搭配白朮與茯苓可健脾補氣，提升免疫力，枸杞子能夠滋補肝腎，搭配五味子可促進肝細胞的修復與再生，紅棗補中益氣以外，其內含有三萜類化合物的成分，可以協助抑制肝炎病毒的活性。

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資料來源：健康醫療網

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