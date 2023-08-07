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長期吃花生醬 恐增肝硬化、肝癌風險

NOW健康網
花生醬放在室內或潮濕環境容易發霉，開封後一定要記得須放冷藏。（取材自pexels）
花生醬放在室內或潮濕環境容易發霉，開封後一定要記得須放冷藏。（取材自pexels）

不喝酒也可能罹患肝癌？有醫師在臉書中舉了一位女病患的案例：一位熟年女性並沒有酗酒習慣，滴酒不沾的她，竟罹患肝癌。醫師推測，當事人喜歡吃花生醬，近幾十年時間都吃花生醬吐司當早餐，疑似因為受到黃麴毒素汙染的花生醬導致罹癌。

黃麴毒素相信大家都多少聽過，台灣的家醫科醫師李思賢在FB「思思醫師，陪你健康的好朋友」中說明，黃麴黴喜歡的溫度是溫暖潮濕的環境，所以在保存食物時，務必注意通風以及時間。黃麴毒素不是加熱就沒事了，其耐熱可達攝氏260至280度，一般烹飪是很難消滅的。而比較容易被黃麴毒素影響的族群有：長期飲酒的人；有在服用肝臟代謝藥物，像是血脂藥、止痛藥等的人；長期食用花生的人；B肝、C肝的帶原者。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，肝癌的產生通常是多重因素造成的，很難歸納於單一原因。不過花生類的食品，如果保存不當，容易有黃麴毒素汙染，而黃麴毒素已被世界衛生組織(WHO)的國際癌症研究機構(IARC)公告為一級致癌物，長期接觸可能引發肝功能異常、肝硬化乃至於增加肝癌風險。

顏宗海提醒喜愛花生醬的民眾，花生醬放在室內或潮濕環境容易發霉，一定要記得開封後必須放冷藏；當然冷藏後仍需注意保存期限，食用前檢查是否有黴菌。

(資料來源：健康醫療網，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=58982)

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