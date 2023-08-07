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乳癌手術後左臂腫2倍 奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術消腫

王勇超
李姓女子動乳癌手術時，一併施行奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術。(記者王勇超／攝影)
李姓女子動乳癌手術時，一併施行奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術。(記者王勇超／攝影)

74歲莊姓婦人8年前乳癌手術放射治療後，左臂因淋巴水腫，導致手臂外觀腫脹到幾乎兩倍粗，晚上也痛到無法入眠，她經介紹到台灣高雄義大癌治療醫院，由整形外科主任張智豪施行奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術，術後一天，她的手肘與前臂已消腫三公分，原本看不到的手腕骨頭也冒出來，皮膚也開始變柔軟，大幅改善她的困擾。

張智豪說，容易引起淋巴水腫的常見癌症種類有乳癌、不論男女的腹腔癌症，如男性前列腺癌，膀胱癌、頭頸部癌症以及婦科癌症，經淋巴結廓清後以及放射線治療後，產生淋巴系統結構損傷問題，進而引起淋巴水腫。

張智豪說，淋巴水腫的症狀會病患的肢體脹、硬，睡眠品質下降，肢體有沉重感，甚至反覆引起蜂窩組織炎，皮膚因長期低度發炎顏色暗沉；病人因為肢體腫脹，造成對身體外觀的自卑，日常生活穿衣或穿鞋上也會出現嚴重困擾，造成的生活品質低下，嚴重影響罹癌後的情緒，降低臨床癌症治療的效果。

張智豪表示，最困難治療的淋巴水腫，為乳癌引起的上肢淋巴水腫，因腋下淋巴結的結構經乳癌手術或放射治療後，或多或少遭到破壞。2019年哈佛醫學院的研究指出，罹患乳癌後，高達20至40%的病人產生淋巴水腫，乳房切除加淋巴結摘除加放射線治療，引起的淋巴水腫者達33.4%，且隨著治療的時間推移，淋巴水腫在24個月之後有32.5%的發生率。

莊姓婦人的左手目前手圍平均消腫四公分以上，睡眠品質大幅改善。(記者王勇超／攝影)
莊姓婦人的左手目前手圍平均消腫四公分以上，睡眠品質大幅改善。(記者王勇超／攝影)

莊姓婦人說，八年前因罹患乳癌開刀，之後左手臂又腫又麻，脹痛麻讓她睡眠困難。兩個月前，經介紹到義大癌治療醫院整形外科門診，檢查發現左手臂有許多淋巴管纖維化，由整形外科主任張智豪對她進行奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術。

張智豪透過顯微鏡，將莊婦左手臂小於0.5mm或更細的淋巴管及周邊靜脈找出，用縫線把淋巴管縫在相同管徑、甚至更細的周邊靜脈，達到引流淋巴液的效果。手術後一天，莊婦的手肘與前臂已經消腫三公分，目前手圍平均消腫四公分以上。莊婦睡眠品質大幅改善，本來沒辦法做家事，現在可以恢復做一些。

另外，62歲李姓女子去年10月發現自己罹患乳癌，她選擇在今年6月中旬動乳癌手術時，一併施行奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術，避免乳癌切除後發生淋巴水腫後遺症。李女說，反正是一台刀，可以預防淋巴水腫，「為何不做呢？」開刀至今，左手臂完全沒有水腫，也可跟正常人一樣運動。

張智豪說，奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術，手術刀口淺而小，恢復期快，傷口的疤痕不明顯，手術後隔天即出院，出院時消腫程度及可以達15%以上，在術後彈繃加壓照護六個月後，換穿壓力衣一年後，即可擺脫淋巴水腫的困擾。

奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術可將小於0.5mm或更細的淋巴管，用縫線接在相同管徑、...
奈米超顯微淋巴管靜脈吻合術可將小於0.5mm或更細的淋巴管，用縫線接在相同管徑、甚至更細的周邊靜脈。(圖：張智豪醫師提供)

癌症 醫學

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