異位性皮膚炎長期用類固醇 竟引發年輕型白內障

異位性皮膚炎如果症狀較嚴重，需持續使用局部皮質類固醇。但長期使用類固醇，容易出現副作用。（圖：台灣光田綜合醫院提供）

小魏小一時，關節附近皮膚紅腫發炎，一搔抓，就流血，原本以為是單純濕疹，但塗抹藥物後，反覆發作，讓他吃盡苦頭，四年後才確診為異位性皮膚炎，持續使用類固醇藥膏。不料，升高三那年，功課繁重，他視力模糊、發癢，至眼科就醫，竟為年輕型白內障，小小年紀就需接受人工水晶體。

搔癢、紅腫 反覆發作

台灣高雄長庚皮膚科教授李志宏表示，異位性皮膚炎就是異位性濕疹，為一種過敏 皮膚疾病，症狀為搔癢、紅腫，且反覆發作，皮膚粗糙、脫皮，處於極度乾燥狀態，儘管不會傳染給別人，但因模樣嚇人，常讓同學、旁人退避三舍，影響到人際互動。

皮膚科醫師曾涵琪說，異位性皮膚炎患者如長時間用類固醇，可能導致月亮臉、水牛肩、體重增加，以及血壓 、血糖升高、骨質疏鬆、胃潰瘍，此外，還可能導致白內障、青光眼，嚴重影響視力。

長期用類固醇 副作用多

小魏就是典型個案，高二升高三的暑假，因眼睛發癢、視力變差，就醫檢查發現水晶體混濁，眼科醫師評估為長期服用太多的類固醇，導致年輕型白內障，為此，兩眼均接受人工水晶體置換手術。

除了視力變差，異位性皮膚炎讓小魏度過慘白憂鬱的青春年少，原以為到了青春期，病情就會好轉，沒想到卻急遽惡化，臉頰搔癢，紅腫、滲出血絲，模樣有些嚇人，好幾次走在路上，引起路人關注，以為他出車禍。念大學，他騎機車，因臉頰發紅，多次被警察以為喝酒遭攔檢。

前年因病住院，護理師看到小魏皮膚潰爛，建議他接受生物製劑。依規定，必須持續12周，每周2次，照光24次，療效有限才符合生物製劑申請資格之一，為此吃盡苦頭。

因為小魏對光敏感，平常只要一曬到太陽，皮膚就開始紅腫、脫皮，在照光治療期間，飽受酷刑之苦，常癢到睡不著，身心狀況極差，好幾次想放棄。但為了接受生物製劑，他強忍疼痛，在記事本從1寫到24，每治療後，就在數字上畫一個叉，鼓勵朝著目標邁進。

生物製劑治療 換一夜好眠

去年10月底，小魏終於獲准使用健保 生物製劑，皮膚狀況明顯好轉，人生初體驗一夜好眠的幸福。