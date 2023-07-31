失智症不只有藥物治療 醫籲「社會處方」友善溝通

圖片來源 ／健康醫療網

失智 症人口比例逐年攀升，台灣台北市立聯合醫院失智症中心劉建良主任表示，如果可以的話，患者最不想要的其實就是看醫生吃藥，呼籲民眾與患者友善溝通，透過「社會處方」與外界多互動，有助於延緩失智程度。

4個關鍵字：尊嚴、尊重、自主、平等

世界衛生組織（WHO）全球失智症報告顯示，全球平均每3秒鐘就新增1名失智症患者。這波「失智症大潮」來勢洶洶，長期推動失智症照護服務的劉建良表示，在以社區為中心的醫療照護過程中，做到「全人照護」有絕對必要，除了飲食與營養、情緒、生活照顧之外，與社群互動也不可或缺，對於失智程度的延緩也有相對助益。

根據2017-2025世界衛生組織推動全球失智症行動計畫指出，為因應失智症問題，擴大兼具適當醫療與社會照護專業技能的人力，並提供介入措施及服務，才是失智症之預防、診斷、治療及照護的首要之務。目標打造一個能預防失智症的社會，並確保患者及其照顧者有良好的生活，獲得發揮患者潛能所必須的，有尊嚴、受尊重、能自主及具平等的照護與支持。

不想看醫師 失智症患者最需要的是什麼？

雖然失智症可經由服藥與治療來減緩疾病進展，但劉建良表示，其實患者本身最不想要的就是看醫生、吃藥、治療，最想留下的則是親友、正常生活與交通，甚至可以擔任志工為社會貢獻、獲得成就感。

劉建良表示：「失智症患者大部分時間是正常的，但人們都會盯著他不正常的少數片段，可能僅占他生命中的5%的時間，將其擴大到他是一個不正常的人，這其實是不公平的。失智症患者有感情，也有跟大家一樣做為人的感受，因此如何忘記這些片段，對於家屬來講是一個需要修練的地方。」

「友善社群」加入家庭與社區照護 People變Person

早期失智症照顧多是以疾病治療為中心，從生物醫學 角度切入，在醫院裡由各單位跨專業服務合作。現今演變為「全人照護」，注重的不只是單一疾病，還多了重視個案在社會裡的價值觀、文化跟感受，People-Centred Care是在原有的Person-centered care架構下加入「家庭」與「社區／社群」。

失智症照顧相當多元，包括從疾病診斷前、疾病診斷後到所要介入的服務，其中最重要的2個架構為「友善社區／社群」和「社會處方」。劉建良建議照護者乃至旁人，多同理以及溝通技巧，與患者互動溝通，了解他們的想法。

掌握STEEP口訣溝通技巧 S：微笑smile T：謝謝thanks E：眼神接觸eye contact E：擁抱當下embracing the moment P：耐心patience

「社會處方」滑手機、逛博物館 都可以成為治療方式

「社會處方」是失智症治療中的「非藥物治療處方」，患者若有非藥物治療的需求，就會由醫師開立處方。社會處方在英國已行之有年，而且無論是失智症、慢性病或一般銀髮族都適用。

劉建良解說，人接觸的外在環境就是社會，所以醫師開立的不是藥物處方，而是以「人跟社會互動與人際互動」作為治療，例如國外有「手機處方」、逛博物館、走訪步道等等，屬於多元介入治療方式。其中最常應用的就是藝文處方，例如前幾年跟國立台灣博物館合作攜手關懷失智症患者，成效頗佳。

劉建良表示，聯合國早在2008就通過《身心障礙者權利公約》（The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，CRPD）喚醒各界關注聽障、視障、人權或者智能障礙，但失智者患者人權直到近年才受到重視，而且失智症照護還包括醫療、護理、長照、社會服立、居家醫療照護、臨終安寧照護與個案悲傷陪伴，一路以來需要許多服務，期盼外界別只看失智症表面症狀，而是多關注患者本身的身心所需，社區資源也能進一步開發整合，以降低疾病對家庭、社區甚至國家的影響。

資料來源：健康醫療網

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