患病人數激增 「神經內分泌腫瘤」難捉摸、10症狀要當心

圖片來源 ／健康醫療網

出現腹瀉、潰瘍，當心可能不是單純的腸胃不好。一位60歲婦人確診「神經內分泌腫瘤 」，胰尾長出惡性腫瘤，甚至轉移至肝臟。台灣中山醫學 大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心彭正明主任表示，神經內分泌腫瘤多位於消化道，一旦轉移恐難以手術治癒，好在現今國際上還有「肽受體－放射性核素治療」（PRRT），為患者帶來新曙光。

奪走多位名人性命 10大症狀要當心

神經內分泌腫瘤（neuroendocrine tumor，簡稱NET）是由於神經內分泌細胞惡化而導致的惡性腫瘤，已故蘋果電腦創辦人賈伯斯、世界三大男高音帕華洛帝、資深演員馬如龍等都因此離世。

神經內分泌腫瘤依照原發部位不同、分泌不同的荷爾蒙，而產生不同的症狀。彭正明說明，神經內分泌腫瘤主要影響器官為胰臟、大腸、直腸、肺，57%為消化道，27%為肺，16%為甲狀腺等其他位置。這10年以來，台灣大約激增了5倍病例、每年新增約1400位患者，提醒40-60歲男性或是有癌症 家族史者要特別注意。

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3階段檢查揪病因 擬定治療方針

要找到神經內分泌瘤並不容易，需進行抽血驗尿、各種影像檢查、最後做組織切片，才能揪出元兇。

抽血與驗尿：抽血檢查例如CgA值、胃泌素、胰島素、升糖素、血清素、血管活性腸肽、體抑素等，驗尿則為5－HIAA。

影像學檢查：若懷疑為神經內分泌腫瘤，依據症狀部位進行影像學檢查，包括超音波檢查、電腦斷層掃描、核磁共振檢查、正子檢查、同位素檢查，確認腫瘤尺寸、是否為原發、有無轉移。

切片檢查：若在影像學檢查中發現腫瘤，就需進一步切片確認，透過染色辨別為一般癌症腫瘤或是神經內分泌腫瘤，以擬定治療策略。

早期優先手術切除 新型PRRT治療反應良好

神經內分泌腫瘤的治療方式優先以手術切除，包括傳統內視鏡手術或高階達文西微創手術，這是唯一有望治癒的治療方式；但癌細胞一旦轉移恐難以手術治癒，改以放射同位素治療、栓塞治療、消融治療來控制腫瘤，或是以藥物治療如體抑素、化療、標靶治療等，抑制腫瘤生長與擴散。

一位6旬婦人經過多次藥物治療效果仍然不彰，遭遇治療瓶頸，經過醫病討論，決定接受肽受體－放射性核素治療（PRRT），依據國際治療準則進行4次、每次相隔2個月的療程，利用鎦177破壞神經內分泌腫瘤，目前臨床反應良好，較無產生白血球低下的副作用，持續穩定追蹤中。

彭正明表示，中山醫學大學附設醫院通過國家及台中市衛生單位所屬機關的認證，成為中台灣第一個PRRT臨床治療場域，齊聚核子醫學科、同位素病房、消化外科、腫瘤科、專責護理師等多科別團隊治療，不僅嘉惠中台灣患者，甚至吸引中國患者跨海來台治療。

雖然不少患者對於放射性治療相當擔憂，但彭正明表示，主治醫師進行完整評估、施打方式、抽血檢查肝腎功能、術後持續追蹤臨床影像，且根據國際與台灣治療數據顯示，PRRT副作用很少。他呼籲患者配合醫囑治療、每2周至1個月定期回診，能夠達到整體防護，民眾不用過度擔心。

資料來源：健康醫療網

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