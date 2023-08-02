我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

控管重訓風險 建議有人陪伴

李青縈
重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。（本報資料照片）
重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。（本報資料照片）

印尼健身網紅Justin Vicky日前在健身房重訓時，雖然有教練陪同，卻仍因為槓鈴重量達210公斤壓住頸部受傷，雖然送醫急救仍不治。專家表示，重訓建議要有人陪伴，若是重量特別重，教練一個也不一定能撐住。有運動習慣、追求突破的民眾更應該要認知自己的能力極限，並做好風險控管。

台灣運動醫學學會理事長林瀛洲說，重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。他也說，特別事像210公斤重量已經相當重，一個教練難以支撐，可能需要不只一名教練陪同。這些運動員或是每天運動的民眾雖然對自己身體較為了解，但是追求突破的時候應該要注意風險控管。

針對一般民眾，林瀛洲建議，要先透過體適能評估認知到自己的能力跟極限，再有運動處方，透過這樣的運動訓練才可以讓身體獲得好處。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，健身最嚴重的受傷包含頸椎、頭部受傷，這些地方受損會影響中樞神經可能會導致小便不能解、腦受傷或是終生癱瘓，甚至死亡。其餘健身常見的受傷如肩膀肌腱、滑液囊受傷或是腰椎受傷等，就算姿勢正確，同樣動作重複太多次或是重量太重都可能有危險。

謝霖芬說，若只是滑液囊受傷可能打消炎針就可以復原，但若是肌腱斷裂，輕微可能要做增生治療，嚴重者得靠手術修復。此外，不只年輕人重訓，老年人面臨肌少症等也會健身，老年人更加要留心身體不像年輕人可以承受的重量那麼重，運動的速度也要留心。

健身 醫學 運動員

上一則

天氣熱竟不是「光頭」髮型最好 美國最新研究顛覆想像

延伸閱讀

硬舉210公斤槓鈴深蹲 印尼網紅「壓斷頸椎」不治

硬舉210公斤槓鈴深蹲 印尼網紅「壓斷頸椎」不治
快看世界／迷你健身房新加坡興起 10元1小時獨占空間

快看世界／迷你健身房新加坡興起 10元1小時獨占空間
健身網紅重訓釀悲劇 專家：重量太重 1名教練陪同恐不夠

健身網紅重訓釀悲劇 專家：重量太重 1名教練陪同恐不夠
休士頓台灣松年學院「讚美操」 男女老幼健身趣

休士頓台灣松年學院「讚美操」 男女老幼健身趣

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）

「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

2023-07-27 05:06
「吃到飽」（Buffet）要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）

吃對順序不傷身 醫曝吃到飽「最佳進食攻略」

2023-07-26 02:10
醫師顏啟華（左二）建議，40歲以後要積極養肌，均衡飲食很重要，右二為81歲陳姓老翁因肌力增加，能靠助行器行走。（記者趙容萱／攝影）

40+增肌只吃肉是不夠的 醫曝：肌少危機常少吃這1項

2023-08-01 04:56
圖片來源 ／健康醫療網

牛奶是「生鏽的脂肪」？會導致癌症？專家破解7大迷思

2023-07-29 01:00
優格富含好菌，是一種含有益生菌培養物的發酵食品，可以刺激多巴胺分泌降低壓力。（取材自Shutterstock）

吃優格好處多 護腸道、減重...還能帶來好心情

2023-07-25 02:00
圖片來源／健康醫療網

私密處反覆發炎 竟是親密伴侶傳染惹禍

2023-07-28 00:20

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功