走路腳拖地 耗損膝蓋、腰椎

扁平足、高弓足患者，更應慎選鞋墊。（本報資料照片）

夏天是旅遊的旺季，有人出國自助旅行，也有人獨自徒步朝聖，展開圓夢之旅。不管是什麼樣的旅程，都得仰賴「健腳」帶你去遠方。旅遊途中若雙腳發生不適狀況，該如何處理？要擁有健康有力的雙腿，正確的走路姿勢和平日的肌力訓練缺一不可。

養成正確走路姿勢，可避免長途步行疲累受傷，台灣陽明交通大學附設醫院物理治療師蕭淳仁說，走路一連串動作包括抬頭挺胸、自然直立，腳趾朝前，與膝蓋同一方向，避免腳尖過度內轉或外轉，好的姿勢可以避免行走時對肩頸與腰部產生傷害。

●腳跟先觸地 別拖著走

行走時腳跟先觸地，再從腳跟滾至腳尖，力量從腳跟延伸到腳掌上的足弓、腳尖，從大拇趾和二腳趾施力往前推進移動，正確穩定步態可提升行走效率；腿部出力，腿後施力推進，走路時臀部肌肉 適時出力夾緊，穩住身體核心，使力得當，能降低身體疲勞的程度；雙手手臂自然擺動，提升行走時效能。

台灣羅東博愛醫院復健醫學 科主任何春生表示，正確走路應以身體核心肌肉群（背腹臀肌）為軸心，想像從頭到腳有一條線輕輕提起身體，雙腳以腳跟觸地前進，想像腳步在地面行進類似滾動方式由腳跟至腳趾前進，走路除了腿部外、腳趾也會施力，跨出步伐時腳後跟先著地，並使用大腿的力量帶動另一隻腳前進，切莫拖著地走。

●內八外八 恐釀腰背痛

何春生分析常見的錯誤步態與可能引發的疾病：

1.足底觸地聲音大：常見併發足底筋膜炎或腳踝扭傷。

2.足底在地上磨：常見慢性背痛。

3.左右晃動身形不穩定：造成腰臀部痠痛。

4.挺肚子前凸走路：未來可能造成腰椎間盤突出。

5.翹屁股走路：主要是骨盆前傾造成，常見臨床症狀為腰臀僵硬疼痛。

6.習慣外八：臀中肌緊繃或天生股骨前傾角度不一致，造成腰部及背部慢性疼痛。

7.習慣內八：臀中肌無力或天生股骨前傾角度不一致，形成小腿、臀部、腰部慢性疼痛。

蕭淳仁說，走路姿勢不良，除了體態不優雅，身體的特定部位長期承受過多的壓力，腳踝、膝蓋、骨盆、腰椎等都可能出現問題。膝蓋在行走時承受的重量約為體重一至兩倍，走路姿勢不正確，容易加速膝關節 的磨損與退化，嚴重時可能需要接受物理治療或手術。

●鞋磨損 看出走路姿勢

從鞋底磨損的情況，可以看出走路姿勢是否正確。蕭淳仁表示，正常的鞋底磨損是雙腳前、後側磨損平均，意即足底受力平均，若有以下情形，則是走路姿勢有問題。

1.鞋底內側磨損：可能是扁平足、內八步態，足底壓力集中位置在足跟與足內側，膝關節受力改變容易產生磨損，造成膝關節疼痛與加速關節退化。

2.鞋底外側磨損：不外乎是高足弓、外八步態，足底壓力集中位置在足跟與足外側，導致踝關節易扭傷，也可能造成膝關節軟骨磨損，髖關節壓力改變，產生疼痛。

3.兩腳磨損不對稱：雙腳受力不均，若磨損區域不對稱，表示身體可能有歪斜問題，常見的原因有長短腳、重心失衡、骨盆旋轉或歪斜，建議進一步評估檢查，避免久了衍生出腰部疼痛的問題。

4.鞋底前端磨損：多半是因為慣性踮腳尖走路、小腿後側筋膜過緊（阿基里斯腱緊繃），嚴重會延伸至腰部，易有腰痠背痛及肩頸僵硬的狀況。

●挑雙好鞋 讓腳更健康

1.扁平足選鞋：扁平足是由於足弓過低，除了避震效果差，每踏出一步，足部會向內塌陷，產生內側足痛與膝蓋疼痛的問題。蕭淳仁建議選用足內側有拱墊與跟部較硬的鞋，或給予「支撐型」鞋墊，足部產生內旋時，可提供好的支撐力，避免足部過度歪斜。

2.高足弓選鞋：高足弓是因為足弓過高，缺乏避震的彈性，壓力點落在腳跟和腳趾，容易產生疼痛。蕭淳仁建議選用更柔軟的鞋墊或氣墊，也就是「避震型」鞋墊，支撐較高的足弓，避免足底反作用力的衝擊上傳至膝關節與骨盆而產生傷害。由於市面上鞋墊與鞋具款式多樣化，蕭淳仁建議諮詢物理治療師，進一步了解足部健康狀況再做選擇。