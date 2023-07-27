華人首位「Hugo機械手臂手術」成功 中年男攝護腺癌恢復佳

圖片來源／健康醫療網

54歲李東林先生，罹攝護腺癌第三期，建議需根除攝護腺遏止癌細胞 留存體內，經台灣童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長進行Hugo機械手臂攝護腺根除手術，成為全球華人 國家率先執行Hugo機械手臂手術患者。手術過程順利並且不傷害其他神經細胞，術後恢復良好。

Hugo機器人手術已完成26例 減少醫師疲憊感、更精準

歐宴泉院長表示，Hugo機器人輔助手術系統擁有四支獨立的機械手臂，可以因應手術部位彈性移動，並開放性的醫師控台讓手術過程的團隊間溝通無障礙，操作醫師因符合人體工學的舒適坐姿能減少手術中的疲憊度。

在四月份率先執行全球華人國家的Hugo機械手臂手術後，到目前已經完成26例手術，希望運用AI 智慧醫療設備來讓更多病患接受高品質的手術療程，並促使台灣醫療不斷前進。

婦產手術應用多 患者有更多選擇

婦產部劉錦成主任指出，Hugo機械手臂適合在各種複雜性婦科疾病，如多發性子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜癌及骨盆腔重建等手術，目前我們進行的手術各類病人都涵蓋其中，並效果良好。

不僅婦科達文西數量居中部前兩名，Hugo機械手臂運用在婦科疾病治療也是全台首創，從六月執行手術迄今也有8例病患。童醫院婦產部也將提供給民眾更多優質的手術治療方式，並讓患者能有更多疾病治療的選擇。

「Hugo 機械手臂」嶄新醫療技術 與國際接軌

智能機械手臂輔助手術進行，不僅代表著醫療科技的進步，並且也是現今手術的趨勢。Hugo機械手臂手術，這項嶄新的醫療技術，也讓台灣泌尿科與婦產科病人再多一種疾病治療的選擇。

童敏哲總院長強調，童醫院秉持創新的精神，走過半個世紀也逐步成為國際化的醫療機構，目標要成為世界公民所信賴的醫院，因此不斷學習引進各項最新醫療技術與設備，與國際接軌，共同努力讓台灣醫療在國際間佔有一席之地。

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資料來源：健康醫療網

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