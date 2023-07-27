爬山後腹瀉、血便 檢查驚見「腸子有數條白色條狀物」

（圖：健康醫療網提供）

70歲張姓老翁退休 後總愛赤腳在住家附近田裡走動，順道採些自種水果食用，另名66歲李姓婦人則常邀請友人上山或溯溪，同樣也會光著腳踩踏登山步道 ，但日前倆人雙雙因腹痛、血便就醫，就醫檢查後，赫然在腸道揪出數條白色條狀物，化驗後證實是十二指腸鉤蟲，所幸經給予藥物後，症狀逐漸好轉中。

鉤蟲經皮膚造成感染

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，會造成人類感染的鉤蟲主要有美洲鉤蟲與十二指腸鉤蟲，可經由皮膚穿透造成傳染，並在體內產卵滋長，特別是赤腳行走在受感染者糞便污染的土地，是最主要的傳染途徑，有時十二指腸鉤蟲亦可以經由直接攝入幼蟲傳染，此外鉤蟲的診斷仰賴有經驗的醫檢師，利用顯微鏡來辨識蟲體或是蟲卵，找出真正原因。

出現腹瀉、嘔吐恐已感染 嚴重恐併發肺炎

張為碩醫師強調，當民眾感染鉤蟲後，可能會出現腹部不適、腹瀉、嘔吐、體重減輕、貧血等症狀，若蟲子爬到氣管，則會導致咳嗽、喉嚨癢，嚴重時可能因鉤蟲經血液循環到肺部，造成肺部感染，甚至引發肺炎，千萬不可不慎，至於治療方式仍以服用殺蟲藥物為主，一般而言，投藥後病情多半可在三天內大幅改善。

外出避免這些事 以防病從口入

張為碩醫師也提醒，民眾到野外務必穿鞋，降低鉤蟲入侵體內的風險，此外平時得多洗手注重衛生，尤其絕對要避免生食，無論水或食物都要煮熟才能入口，萬一食物已經出現不潔跡象，千萬不要再食用，才能避免病從口入。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58610

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