阿茲海默症新指引 比照癌症分7期

阿茲海默症專家們公布新版確診指引，將依患者認知及生物學變化診斷，比照癌症分期診斷為七個不同期別。(取材自Unsplash)

阿茲海默症 是一種腦部疾病，也是最常見的失智 症類型，阿茲海默症專家們近日公布新版確診指引，將依患者認知及生物學變化診斷，比照癌症 分期診斷為七個不同期別。

路透報導，阿茲海默症協會日前在一份報告中公布新版指引，採用類似癌症診斷中用於評估疾病進展的「數字分期系統」，並且不再使用「輕度」、「中度」及「重度」等用語。

由於能夠檢驗血液中與阿茲海默症相關的關鍵蛋白質的檢驗方法愈來愈多，也有愈來愈多新療法必須在治療前先確認相關疾病病理學，專家為此擬定這份新指引，將取代2018年發布的前一個版本。

這份報告主要作者、美國明尼蘇達州梅約醫學中心（Mayo Clinic）博士傑克（Clifford Jack）說，新指引是為更準確、更好地反映一個人的潛在疾病。

該報告由阿茲海默症協會及美國國家老化研究所（National Institute on Aging）出資。

這份指引公布之際，醫界正準備採用兩款新藥來識別及治療患者，其一是日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發的阿茲海默症新藥Leqembi，這款新藥剛獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准；另一款則是美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）的實驗性藥物Donanemab。

阿茲海默症協會科學長卡利優（Maria Carrillo）表示：「我們的確正在進入一個更加個人化醫療的時代，我們開始體認到，人體內某些生物標記，在不同階段會有不同程度的提升。」

根據新版診斷方法，醫師將依是否識別出異常疾病生物標記以及認知變化程度，替患者評定1至7分，再加上a、b、c、d等4種生物階段分級。例如，第1期的1a代表一個人完全沒有症狀，但生物標記異常。

傑克指出：「1a期是某人最早期被診斷出這種疾病的證據。」

到第2期，患者可能出現異常生物標記，並在認知或行為上出現非常細微的變化；第3期約莫處於症狀前（pre-symptomatic）的階段，也被稱為輕度認知障礙，而第4到6期則分別等於輕度、中度及重度失智症。