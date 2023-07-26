血便沒有疼痛誤以為內痔 就醫竟是腸癌第3期

(取材自健康醫療網)

62歲的陳先生平時喜歡吃醃漬等加工食品，一年前開始出現血便的情況，由於解便時沒有疼痛的感覺，一直以為是內痔所造成。但長時間血便並無改善，解便次數也越發頻繁，後就醫經大腸鏡檢查，發現直腸處有一3公分大腫瘤 ，診斷為直腸癌第三期。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師呂宗儒表示，造成直腸癌的原因包括遺傳與飲食，直腸癌患者的一等親家屬有2～4倍的罹癌機率，而日常攝取高脂肪食物與加工肉品也會增加罹癌風險。

直腸癌的分期基本上是利用腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯以及遠端轉移的有無來分別的。零期至第一期並無任何症狀，第二期開始會產生無痛血便，直至第三期就會有解便次數增加且排不乾淨的情形。若在出現上述症狀後仍未即時就醫診治，可能會出現便祕阻塞、骨盆疼痛以及直腸膀胱廔管，嚴重者更有高度死亡的風險。

達文西手術成功率達9成 8年未復發即痊癒

過去治療直腸癌的方式有許多種，起初為傳統剖腹手術，為清楚看見腹腔內病灶區域，需要在腹部劃出20公分的手術傷口，切除直腸後另造保護性人工肛門；後以微創腹腔鏡手術取代，經由螢幕投射的2D影像，配合電燒或切割器具進入腹部切除腫瘤。

現今則進一步發展為達文西機械手術，螢幕為3D立體視覺圖像，機械手臂的靈活度及精確度更高，震顫過濾系統也讓機械穩定度增加，有助於醫師完成複雜及高困難度的病灶，將腫瘤完整切除。呂宗儒醫師說明，達文西手術成功率高達9成，復發率則視癌症期數而定，第一期的5年存活率高達九成，越早發現並接受治療預後效果越佳。而無論復發風險高低，定期追蹤是必不可缺的，前3年應每3個月追蹤，後2年每6個月一次，8年內沒有復發即為痊癒。

良好飲食習慣、糞便潛血檢查 遠離直腸癌

呂宗儒醫師，應養成良好的飲食習慣，50歲以上的民眾建議每年進行一次糞便潛血檢查，每5年接受大腸鏡檢查。若是出現無痛血便等症狀持續3個月以上未見改善，務必及早就醫檢查，及早診治。

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資料來源：健康醫療網

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