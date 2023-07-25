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中國網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有它

記者林琮恩／台北即時報導
中國網紅歌手馮迪莫驚傳罹患晚期甲狀腺癌，醫師表示年輕女性罹病者多，但預後多良好。（取材自微博）
中國網紅歌手馮迪莫驚傳罹患晚期甲狀腺癌，醫師表示年輕女性罹病者多，但預後多良好。（取材自微博）

以歌曲「佛系少女」聞名的中國網紅歌手馮提莫驚傳罹患晚期甲狀腺癌。她在神隱半年後透露病情，並表示雖然手術治療順利，但聲音沙啞讓她沮喪，找了老師、每天練習才恢復嗓音。醫師表示，嗓音沙啞、摸到硬塊都是甲狀腺癌前兆；年輕女性常罹患甲狀腺癌，但多為預後良好的甲狀腺乳突癌。

甲狀腺癌分3類 術後預後良好

台大醫院內科部主治醫師張以承說，甲狀腺癌主要分為甲狀腺乳突癌、甲狀腺髓質癌以及甲狀腺未分化癌三大類型，以甲狀腺乳突癌最為常見，占比8至9成，且若確診時未出現淋巴轉移，經手術切除與碘131放射治療後，20年存活率高達9成，是人類最好治療的癌症之一。

他也說，甲狀腺髓質癌占比約為一成，且較為難治；甲狀腺未分化癌則具有猛爆性發作的特色，非常兇猛，但近年隨免疫治療新藥研發，不少病人能可獲得治療。

年輕清女性患者多

張以承表示，甲狀腺癌患者以年輕女性較多，且八、九成都是甲狀腺乳突癌，預後良好。自己在台大醫院雲林分院服務時，曾有一位護理師午餐時突然摸到甲狀腺腫塊，確診為甲狀腺乳突癌，但因結婚在即選擇不動手術，追蹤至今已過十年仍未造成影響。

疾病徵兆：聲音沙啞、鎖骨間硬塊

「聲音沙啞、鎖骨間摸到硬塊是甲狀腺癌的主要徵兆，但更多人是沒有任何症狀，在健檢時接受超音波檢查才發現罹癌。」張以承說，甲狀腺癌腫瘤局部侵犯，會影響聲帶、造成嗓音沙啞；腫塊則會位於兩鎖骨之間，且硬度很高「像石頭」。

至於是否能腫塊移動與否判斷腫瘤的良性、惡性？張以承說，不論腫塊是否移動都有可能是惡性腫瘤，若腫瘤已發生局部侵犯，會因組織沾黏而固定不動，但在局部侵犯之前，患者吞口水時腫瘤也會跟著移動。

甲狀腺結節是危險因子

張以承說，甲狀腺結節、家族史是甲狀腺癌的主要危險因子。若發現超過一公分的甲狀腺結節，臨床上會先以細針穿刺判斷是良性或惡性，每半年到一年穿刺一次，並連續進行三次，若都是良性則持續觀察即可，不必動刀切除。此外，甲狀腺亢進、甲狀腺功能低下或發炎等情況，有可能導致癌化。

他表示，細針穿刺的準確率約為七成，開刀是最有效的防治方式，但全台具甲狀腺結節的民眾約佔人口一成，不可能每人都開刀切除。通常是穿刺後為惡性、超音波觀察到嚴重鈣化的患者，才會進一步治療。

腫瘤 癌症 致癌

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