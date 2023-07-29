治幽門桿菌 分子檢測克抗藥性 9成胃癌與它有關

幽門桿菌感染可能與血小板低下有關，血小板數值若異常應盡速就醫，避免幽門桿菌感染導致增加胃癌發生機率。(Getty Images)

幽門桿菌與胃癌高度相關，以台灣為例，幽門桿菌在台灣成年人盛行率高達三成，而。台大醫學 院內科臨床教授劉志銘表示，沒有感染幽門桿菌就幾乎不會罹患胃癌，但是隨著抗生素抗藥性的增加，傳統除菌法的失敗率提升，因此研究團隊開啟基因分子檢測 精準治療，研究成果更在7月登上《刺胳針 胃腸肝病》期刊封面。

幽門螺旋桿菌是胃癌以及消化性潰瘍最重要的致病因子，九成的胃癌與幽門桿菌有關。台大醫院長吳明賢說，台灣20年前抗生素抗藥性低，幽門桿菌透過經驗給藥，使用抗生素一個禮拜除菌成功率高達九成，但隨著全球都面臨的抗藥性問題，以及新的抗生素少，除菌率下降，因此需要更個人化治療。

劉志銘說，傳統方法會透過細菌培養但成功率低並且需要三到四周，醫療可近性低。再加上，近年已經有研究發現臨床治療失敗與某些基因點突變有關。因此台大與嘉義基督教醫院陳柏岳主任等人共同組成多中心研究團隊，比較使用「抗藥性基因分子檢測技術」以及「傳統細菌培養與敏感性測試」在幽門桿菌第一線與第三線治療的療效差異。

陳柏岳解釋，治療幽門桿菌常用抗生素包含Clarithromy、Amoxicillin、levofloxacin、Metronidazole 、Tetracycline等，通常會選擇二到三種抗生素搭配胃藥作為除菌，但是因為抗藥性恐會影響抗生素效果，分子檢測可以幫治療更精準選擇搭配抗生素。

研究結果顯示，第一線為未曾接受除菌的幽門桿菌感染者，第三線為治療兩次以上沒有成功的感染者。不論是在第一線還是第三線中，分子檢測的除菌率都不亞於傳統藥物敏感檢測（第一線分子86%、傳統87%，第三線分子88%、傳統87%）。

劉志銘表示，研究結果為全球首次證實分子檢測跟傳統敏感性測試一樣有效，並且具有快速、精準、容易推廣等優勢；再加上，抗生素抗藥性為全球問題，因此被選為期刊封面。

吳明賢說，不只幽門桿菌，其他感染症，如肺結核等可能也可以採用分子檢測治療。劉志銘說，分子檢測需要透過核酸，在新冠疫情之後核酸檢測普及率更高。