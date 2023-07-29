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沉默3器官 「肝膽胰」要壞一起壞

邱宜君
肝、膽、胰就算得了嚴重疾病，早期都沒症狀，只能靠定期健檢來照顧保養。（Getty Images）
肝、膽、胰就算得了嚴重疾病，早期都沒症狀，只能靠定期健檢來照顧保養。（Getty Images）

「肝、膽、胰」是有情有義的好鄰居，他們的正常功能環環相扣，缺一不可，當其中一個器官出問題，另外兩個也會遭殃。三個器官的「個性」也很像，就算得了嚴重疾病，早期都沒症狀，是「沉默三兄弟」，只能靠定期健檢來照顧保養。

台灣新光醫院健康管理部主任朱光恩表示，肝臟具有排毒、分泌膽汁、合成白蛋白和凝血因子四大功能。人吃進食物後，要經過消化道吸收，再進入肝臟做第一次過濾，把毒物攔截下來。

肝細胞會分泌膽汁，順著膽管進到膽囊，膽囊是膽汁倉庫，每當有食物入口，就會神經性的反射告訴膽囊「有食物來了，趕快收縮，擠出膽汁。」膽汁進入十二指腸，有助於將油脂分解，成為腸胃道可吸收的小分子養分。

胰臟癌轉移 膽管、肝首當其衝

朱光恩表示，肝臟所分泌的白蛋白，與體內水分平衡有關。當營養狀況不好或肝功能不佳，白蛋白就會降低，水分就會排不出去，出現雙腿積水、肋膜積水、腹水等症狀。

許多重要的凝血因子是由肝臟合成的，因此，肝功能不好、肝硬化的病人易缺乏凝血因子，導致全身容易出血，如果出血發生在腦部、消化道，可能有致命危險。

朱光恩表示，胰臟主要功能在消化，胰臟所分泌的胰液富含消化酵素，在腸道中幫助食物的分解和吸收；另一重要功能是分泌胰島素，藉此穩定血糖，如果胰臟無法正常分泌胰島素，會形成糖尿病，必須要靠藥物或注射胰島素來控制血糖。

「肝臟、胰臟、膽囊和膽管，其中一個不好，另外兩個也不會好到哪裡去。」朱光恩說，如果胰臟癌長得很大，癌細胞轉移出去，膽管和肝臟會首當其衝，侵犯膽管會導致阻塞，膽汁無法順利流進消化道，人會出現黃疸症狀。也會導致肝的四大功能變差，進而引起身體積水、容易出血等問題。

若肝腫瘤長很大，則會侵犯膽和胰。一顆結石在膽囊長期摩擦、造成發炎，誰都不知道哪天會磨出癌細胞，變成膽囊癌，再牽連到肝和胰。

有症狀 多半已錯過開刀時機

朱光恩表示，這三個器官最要命的問題，就是他們罹癌時都很沉默，等到出現黃疸、食欲不振、腹痛、不明原因暴瘦、極度倦怠等症狀，才會發現肝膽胰可能出問題。肝癌沒有感覺，等到病人察覺到有黃疸，已經是很嚴重的臨床表現。癌王胰臟癌早期也沒症狀，等到侵犯到周邊神經，病人感到劇烈疼痛時，多半已錯過能開刀切除腫瘤的時機。

朱光恩表示，照顧肝膽胰不二法門，是每年定期做一次抽血及腹部超音波檢查。抽血主要是針對功能變化，可以看肝功能指數、癌症指數、發炎指數、肝炎病毒的病毒量等，腹部超音波則是看結構的變化，有助及早發現腫瘤，如果發現得早，可能開刀就能切乾淨，之後定期追蹤就好。

每年須定期健檢高風險群

肥胖者

抽菸者

脂肪肝者

膽結石者

酗酒或酒精性肝炎病史者

B肝或C肝帶原者

三高（高血壓、高血脂、糖尿病）患者

腫瘤 癌細胞 糖尿病

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