減重抑食慾靠麻黃 小心過量釀心臟衰竭3風險

減重是許多男女的「終生使命」，但有時減重意志難敵食慾爆發。（本報資料照片）

減重 是許多男女的「終生使命」，但有時減重意志難敵食慾爆發，醫師表示，面對減重難度較高的患者，中醫除了調整民眾體質，同時也會給予減重常見的藥物「麻黃」，幫助抑制食慾，麻黃在西藥是感冒藥的一種，能刺激交感神經幫助代謝，但用於肥胖 者須格外小心，不慎過量或未注意是否有共病，可能造成心臟衰竭、中風、失眠 等風險。

北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇表示，攝取過多熱量造成脂肪堆積是肥胖元兇，但以中醫角度，有三類體質的民眾容易成為「肥胖一族」。分別是：躁熱體質、肝鬱氣滯、脾虛有濕，這三類體質民眾通常是作息不佳、壓力過大、沒有定期運動者。

蘇柏璇說，燥熱體質民眾引發的肥胖屬於「實胖」，這類型多為青壯年或產婦。燥熱體質的患者，通常口乾舌燥、容易餓、食量大、飲食口味重、暴飲暴食。因長期愛吃重鹹、辣、油炸，腸胃道因過度刺激而受損，導致便秘，日積月累腸胃積熱，而胃熱又易引起飢餓感，進而造成過盛的食慾，最後淪入進食頻繁的惡性循環。

肝鬱氣滯體質的民眾，通常是女性，這類患者常常會用「大吃大喝」作為紓壓管道，體態容易隨著情緒起伏而忽胖忽瘦，情緒上時常覺得煩躁、鬱悶，甚至導致失眠，生理上會出現胸脅脹滿、易口乾和口苦徵兆，女性患者可能會伴隨月經失調等內分泌系統失衡的症狀。

久坐少動 最易虛胖

脾虛有濕型體質的患者，就是所謂的「虛胖」，並非真的肥胖，但卻是最需要接受體質調理的患者類型。這類患者的肌肉形態鬆軟腴肥、易頭重胸悶、精神疲倦而少言、體力不濟、嗜睡，偶爾出現腹脹、嘔心、大便稀溏等症狀，此類型最常發生在辦公室一族，久坐少動，最容易虛胖。

蘇柏璇說，中醫會針對不同體質的肥胖患者給予藥方，但是現代人因工作繁忙、應酬、與生俱來的食慾與好逸惡勞、不喜歡流汗、耐不住的飢餓感等等往往造成調體質的路上困難重重，因此，中醫也會使用減重常見的藥物「麻黃」，加速減重效果。

西醫萃取 用於改善感冒

蘇柏璇說，麻黃是一種植物，西醫將其萃取成麻黃素，用於改善感冒症狀，中醫也用同樣的概念，改善感冒。麻黃主成分麻黃鹼是一種類似交感神經作用劑，在體內會出現類似交感神經興奮的症狀，作用在中樞神經系統中就會產生提升基礎代謝率以及抑制食慾的作用。

不過，麻黃使用在減重患者身上，要特別小心，蘇柏璇說，肥胖患者通常都有心血管問題，麻黃過量使用，可能會讓患者心跳加速、血壓升高、中風、過度興奮引發多汗、顫抖、失眠，因此用藥得適當，且必須同步調整體質，才能達到減重效果，否則可能減重不成還導致心血管疾病。