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醫藥百科／導尿管 短期使用無嚴重後遺症

林琮恩
藝人黃子佼貼出長達2萬字的貼文，提到在醫院時自己被插了許多管線，疑似導致頻尿、尿不出來的後遺症。（本報資料照片）
藝人黃子佼貼出長達2萬字的貼文，提到在醫院時自己被插了許多管線，疑似導致頻尿、尿不出來的後遺症。（本報資料照片）

台灣藝人黃子佼在性騷案爆發、自傷送醫後重開臉書、貼出長達2萬字的貼文。文中提到，在醫院時自己被插了許多管線，再穿尿布、插導尿管後，第12天頻尿、排不出尿的情況才消失。醫師表示，導尿管多用於出血量大或時間長的手術，短期使用不會有嚴重後遺症，長期使用則可能造成尿道感染、頻尿等狀況。

黃子佼貼文透露，事發就醫當天，有被縫合傷口的疼痛給間歇痛醒，接著耳邊響起救護車警笛聲，到了傍晚才真正醒來，「但還沒有恢復說話能力與思考的速度，行動也緩慢。」、「在醫院，我身上插了很多不知道是什麼器材的管線，讓本來就全身無力的我更加動彈不得。」另據他的妻子孟耿如轉述說法，其中包括「眾人幫忙排尿」。

台灣林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，臨床上需要使用導尿管的原因包括手術時間長或有出血風險的大手術，除了讓手術期間患者能夠正常排尿，也可進行每小時尿量監控；頻尿的情況一般來說不會用到導尿管。

黃子佼提到，自己出現長達10多天頻尿、排出尿並存著狀況。陳煜表示，頻尿常見原因包括膀胱過動症、感染、情緒緊張等；排不出尿多出現在男性病患，因尿道狹窄、年紀大導致攝護腺肥大、中風、脊椎受傷、糖尿病導致膀胱功能受影響等，都是可能原因，嚴重時也會使用輸尿管。

陳煜也說，導尿管若短期用於導尿，通常是因手術等原因不得不放，移除後通常沒有太多後遺症；若長期放置輸尿管，則可能造成尿道感染、發炎導致的尿道狹窄以及頻尿等狀況。且因放置輸尿管期間，稍有尿液就會被排出，膀胱長時間沒有漲尿，也會造成膀胱收縮能力降低的狀況。

黃子佼 中風 糖尿病

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