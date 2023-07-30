醫藥百科／慢性便祕 疑與認知能力下降有關
CNN報導，在首次探討便祕對大腦老化影響的研究中，科學家們發現之間存在令人擔憂的關聯。
報導指出，根據日前在阿姆斯特丹舉行的阿茲海默症協會國際會議上發表的研究，慢性便祕（作者將其定義為每周三天或三天以上才排便一次）與主觀認知能力下降風險增加73%有關。
該研究第一作者、麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）營養系助理教授馬超然（Chaoran Ma）透過電郵表示，「我們的研究提供了破天荒的證據，廣泛檢查了排便頻率。我們對這種關聯如此之強感到驚訝，尤其是對於那些排便次數很少的人來說。」
全球約16%的成年人患有便秘，但由於缺乏運動和膳食纖維等與年齡相關的因素，以及使用可能導致便秘的藥物副作用，便秘在老年人中更為常見。
據新聞稿稱，慢性便秘與發言和焦慮和抑鬱等精神障礙有關，但關於消化健康與長期認知功能之間的關係，還有許多懸而未決的問題。
該研究對超過11萬名成年人進行評估，結果發現，與每天排便一次的人相比，便秘者的認知能力明顯較差，相當於認知老化時間多了三年。每天排便兩次以上的人也發現風險增加，但機率很小。
馬超然說，該研究並非旨在測試排便、腸道微生物組和認知健康之間的因果關係，因此無法就這種關聯背後的精確因果關係得出堅定結論。
但研究發現，排便頻率和主觀認知功能也與參與者的腸道微生物組有關。像是每天排便兩次或兩次以上且認知功能較差的人，體內促進發炎並與菌群失調相關的物種數量較多。
從蔬菜、水果、全穀物和堅果中攝取足夠纖維可以預防便祕。根據美國食品和藥物管理局，每天總纖維攝取量應至少為25克，另外充分的水分也可以軟化糞便，促進排便。
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