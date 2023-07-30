醫藥百科／慢性便祕 疑與認知能力下降有關

最新研究指出，慢性便祕與主觀認知能力下降風險增加73%有關。（路透）

CNN報導，在首次探討便祕 對大腦老化影響的研究中，科學家們發現之間存在令人擔憂的關聯。

報導指出，根據日前在阿姆斯特丹舉行的阿茲海默症 協會國際會議上發表的研究，慢性便祕（作者將其定義為每周三天或三天以上才排便一次）與主觀認知能力下降風險增加73%有關。

該研究第一作者、麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）營養系助理教授馬超然（Chaoran Ma）透過電郵表示，「我們的研究提供了破天荒的證據，廣泛檢查了排便頻率。我們對這種關聯如此之強感到驚訝，尤其是對於那些排便次數很少的人來說。」

全球約16%的成年人患有便秘，但由於缺乏運動和膳食纖維等與年齡相關的因素，以及使用可能導致便秘的藥物副作用，便秘在老年人中更為常見。

據新聞稿稱，慢性便秘與發言和焦慮和抑鬱等精神障礙有關，但關於消化健康與長期認知功能之間的關係，還有許多懸而未決的問題。

該研究對超過11萬名成年人進行評估，結果發現，與每天排便一次的人相比，便秘者的認知能力明顯較差，相當於認知老化時間多了三年。每天排便兩次以上的人也發現風險增加，但機率很小。

馬超然說，該研究並非旨在測試排便、腸道微生物組和認知健康之間的因果關係，因此無法就這種關聯背後的精確因果關係得出堅定結論。

但研究發現，排便頻率和主觀認知功能也與參與者的腸道微生物組有關。像是每天排便兩次或兩次以上且認知功能較差的人，體內促進發炎並與菌群失調相關的物種數量較多。

從蔬菜 、水果、全穀物和堅果中攝取足夠纖維可以預防便祕。根據美國食品和藥物管理局，每天總纖維攝取量應至少為25克，另外充分的水分也可以軟化糞便，促進排便。