下班後喝一杯放鬆？小心不知不覺「酒精綁架」

（圖：健康醫療網提供）

在傳統華人 文化，男性常被期待成為一家之主，許多傳統觀念像是「男兒有淚不輕彈」，男性被塑造成強悍的角色，缺乏抒發壓力的管道，習慣來杯啤酒放鬆壓力，或是下班後仍要與主管們應酬談生意，卻忘了魔鬼藏在細節裡，當大腦開始接觸到酒精，酬賞迴路被開啟，常會發生追酒、斷片甚至酒精中毒等現象，不知不覺大腦開始被酒精綁架。

喝酒放鬆初衷 成癮後背道而馳

「爸爸原本不是這樣的人，可是喝了酒之後，就會變得很像壞人」、「我先生其實本性很善良，可是喝了酒之後喔，誰靠近他，誰受傷」、「我完全斷片，我只記得我喝了幾杯之後，和家人吵架」。臺北市立聯合醫院松德院區精神社工科社工師劉晏如表示，這些相似劇情，常在成癮病房中上演，白天工作表現佳的爸爸，下班後習慣喝一杯犒賞自己，但不知不覺開始被酒精綁架，愈喝愈多，導致隔天無法準時上班、身體出現酒精中毒現象，肝和腎功能受影響、與家人爭執漸漸變多，甚至出現暴力行為，甚至傷害家人之間的關係。

根據統計，戒癮相關的處遇計畫占了整體的19.3%，意思是這些家暴 相對人中將近兩成的人，可能有成癮的問題；而其中被裁判戒癮治療的相對人，有78%的人須接受酒癮治療，22%的人則接受藥癮治療，顯現因酒精造成的家暴事件仍占多數，也發現這些被裁判須執行戒酒癮治療與戒酒教育 的相對人中，男性占了95%。

長期飲酒影響 情緒控制和大腦

酒精不僅影響了與家人間的關係，長期飲酒更會影響人的情緒控制與大腦功能，可能會讓一個生性溫和的父親，突然變成暴躁的家暴加害人，更可能因此觸法，我們必須嚴肅地看待酒精對家庭的負向影響，更要提醒身旁的家人酒精對人體造成的傷害。

劉晏如社工師提醒，酒精為合法的成癮物質，你習慣在下班後來一杯啤酒，放鬆壓力嗎？你是不是覺得喝酒才能讓自己更開心呢？但你知道酒精對人情緒的影響，其實比你想像的更嚴重。建議適量飲酒，保護自己也保護家人。

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資料來源：健康醫療網

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