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愛吃醃漬加工食品 6旬男長期血便 檢查已是第3期直腸癌

（李成蔭）
醫師提醒，造成直腸癌的原因包括遺傳與飲食，常吃高脂肪食物與加工肉品恐會增加罹癌風險。（Getty Images）
醫師提醒，造成直腸癌的原因包括遺傳與飲食，常吃高脂肪食物與加工肉品恐會增加罹癌風險。（Getty Images）

一名62歲的陳先生平時喜歡吃醃漬等加工食品，後長時間有血便，一檢查竟為直腸癌，到醫院接受達文西機械手術切除腫瘤，6天後出院。台北慈濟醫院大腸直腸外科主治醫師呂宗儒建議，民眾應保持良好飲食習慣，並做好定期檢查。

陳先生平時喜歡吃醃漬類食品，一年前開始出現血便的情況，由於解便時沒有疼痛的感覺，一直以為是內痔所造成，長時間觀察並無改善，且解便次數也越發頻繁，到醫院大腸鏡檢查後發現直腸處有一3公分大腫瘤，診斷為直腸癌第三期。

醫師表示，陳先生經前3個月放射及化學治療後，呂宗儒執行「達文西直腸切除手術」，成功切除腫瘤，6天後平安出院；陳先生後續僅須再接受三個月的化學治療，並持續追蹤8年即可。

據台灣國健署統計，以台灣為例，大腸直腸癌發生率每年呈快速增加的趨勢，居所有癌症發生率及死亡率的第二位和第三位，直腸癌又佔腸癌30%。呂宗儒指出，造成直腸癌的原因包括遺傳與飲食，直腸癌患者的一等親家屬有2至4倍的罹癌機率，而日常攝取高脂肪食物與加工肉品也會增加罹癌風險。

呂宗儒說明，直腸癌零期至第一期並無任何症狀，第二期開始會產生無痛血便，直至第三期就會有解便次數增加且排不乾淨情形，若有症狀仍未就醫，就可能出現便祕阻塞、骨盆疼痛以及直腸膀胱廔管，嚴重者更有高度死亡風險。

呂宗儒提到，直腸癌有多種治療方式，傳統剖腹手術、微創腹腔鏡手術等，現今則發展為達文西機械手術，螢幕為3D立體視覺圖像，機械手臂的靈活度及精確度更高，震顫過濾系統也讓機械穩定度增加，有助完成複雜及高困難度的病灶，將腫瘤完整切除。

呂宗儒表示，該手術成功率高達9成，復發率則視癌症期數而定，第一期的5年存活率高達九成，越早發現並接受治療預後效果越佳，但無論復發風險高低，定期追蹤是必不可缺的，前3年應每3個月追蹤，後2年每6個月一次，8年內沒有復發即為痊癒。

呂宗儒呼籲，民眾應養成良好的飲食習慣，50歲以上的民眾建議每年一次糞便潛血檢查，每5年大腸鏡檢查；若是出現無痛血便等症狀持續3個月以上未見改善，務必及早就醫檢查，及早診治。

腫瘤 癌症 醃漬

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