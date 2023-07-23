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高血壓、心房顫動恐釀中風 醫籲留意2大數據警訊

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據台灣衛福部2022年十大死因統計，心臟疾病、腦血管疾病（中風）、及高血壓三大血管相關疾病分別為10大死因的第2、第5及第7名，其中高血壓致死年增率增加10.6%。台大醫院整合醫學科主任暨台灣高血壓學會名譽理事王宗道表示，心房顫動患者近9成合併高血壓，且伴隨潛在中風風險，2022年台灣高血壓治療領先全球，指出居家測量血壓是最新治療趨勢，呼籲民眾把握「722」原則，每日檢測血壓與心電數據，是預防高血壓與心房顫動的重要角色。

腦中風8大危險因子 高血壓、心房顫動不可輕忽

近年許多名人驚傳中風，包括金獎演員吳朋奉因中風驟逝，藝人納豆（林郁智）、資深男星廖峻與健身網紅「筋肉爸爸」等也都因中風纏身。台灣國健署指出，中風的危險因子包括肥胖、高血壓、心房顫動等8大項：

1.吸菸

2.運動量不足

3.肥胖

4.高血壓

5.糖尿病

6.膽固醇過高

7.心房顫動

8.腦中風家族史

然而，一般人知道高血壓的危險性，卻常忽略心律不整的危害。根據研究顯示，心律不整中的「心房顫動」，是引發中風的最大潛藏危機，心房顫動嚴重時會有心悸的症狀，但可怕的反而是大部分的心房顫動患者並沒有症狀。

根據中華民國心律醫學會的資料及健保資料庫的研究顯示，台灣約有1至2%民眾患有心房顫動，其中男性多於女性，且隨著年紀增長，罹病率會提高。此外，根據研究，有心房顫動相對於無心房顫動患者，會增加2倍死亡率與3倍心衰竭的機率，發生腦中風的機率更是常人的5倍。

2大數據警訊 醫師籲定期偵測血壓與心律

王宗道指出，高血壓和年齡增長是心房顫動發生的2大危險因子。全球多項臨床試驗超過萬人的資料顯示，心房顫動病患近9成合併高血壓。國內外超過6000位高血壓民眾使用心電血壓計的統計報告發現，16%被檢測出有心房顫動。由於心房顫動臨床上不一定有明顯症狀，又伴隨潛在中風風險，因此2022年台灣高血壓治療指引也推薦臨床使用心電血壓計，呼籲有高血壓的民眾也要重視心電圖量測。

量測高血壓722原則

1周量7天

1天量2次（起床與睡前）

每回量2次，間隔一分鐘

高雄長庚紀念醫院心臟內科主任、中華民國心律醫學會理事陳永隆表示，臨床上常常會出現心律不整發作時無法及時到醫院檢查，而到醫院做檢查時又因為沒有發作而找不出問題，建議民眾平時可以進行自我檢測，例如定期偵測脈搏、測量血壓心跳或是使用智慧型裝置或手錶來檢視心律情形。一旦發現有心律不整的紀錄或是出現相關症狀，應積極尋求醫師協助。

防範心血管疾病，除了改善生活習慣、定期健檢，也可在日常生活中進行居家監測身體健康數據，每日量測血壓與心電，倘若發現異常，可盡快至相關醫學門診做進一步的追蹤，匯出異常的心電圖波形與醫師分享居家量測結果，預防中風、心肌梗塞等重大疾病。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58642

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