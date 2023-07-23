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心跳慢又容易暈眩 心臟裝置心「1物」恢復如常生活

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名73歲男性病人今年初因經常不明原因頭暈、甚至暈倒而到醫院就醫，經心臟內科安排24小時連續心電圖檢查，發現心臟傳導系統異常，導致心搏過慢甚至停止，在裝置傳統心臟節律器後，不再發生頭暈的狀況。

安裝心臟節律器 追蹤偵測心率

台灣大林慈濟醫院心臟內科蔡俊雄醫師指出，心搏過慢的主要原因包括病竇症候群(sick sinus syndrome)及房室結的傳導功能阻斷(AV block)等。心搏過緩會有頭暈、倦怠感、無力感、昏倒、猝死等症狀，藥物治療效果一般不甚理想，基於安全性考量，建議裝置永久性心臟節律器。安裝心臟節律器偵測使用者的心率，在心律異常或過慢時給予電擊，讓心跳速度恢復正常，避免病人因頭暈跌倒受傷，甚至心因性猝死的危險。

無導線心臟節律器 適用年紀大與易感染

傳統心臟節律器裝置於皮下，適用於單腔或雙腔節律，而新型的無導線心臟節律器則是將節律器裝置於右心室，僅有單腔節律。蔡俊雄醫師表示，傳統心臟節律器由電池、導線、電極所組成。電極前端裝置在心臟裡面，藉由導線連接節律器本身。裝置時需劃開胸前皮膚，製造皮膚下置放節律器的「口袋」，並進行鎖骨下靜脈穿刺，再將導線及電池置入「皮下口袋」內，傷口約5公分左右。

至於無導線心臟節律器的置放方法，則是從股靜脈以特殊導管，藉由腿部靜脈血管植入於心臟。傷口大小約1公分。正因為沒有導線，不需要在胸前皮下做一個囊袋來置放節律器，大幅降低經靜脈導線或囊袋所衍生的感染、氣胸等併發症。在正常使用情況下可提供心臟8至10年所需的電量。但無導線型節律器並非適用於所有的病患，仍需由醫師專業判斷後決定。臨床多適合用於年紀較大，易感染或出血體質及心房顫動的病人。

植入心臟節律器 固定回診配戴識別證

蔡俊雄提醒，病人植入心臟節律器後，每三到六個月需回診檢查心臟節律器狀況，測定心臟節律器功能包括脈搏的頻率及電池消耗情況等，醫師會視情況微調節律器設定。病人需隨身攜帶心臟節律器識別證。

同時避開高壓電塔、發電機等電磁場較強的地點。手機不要放在胸前口袋，使用電話需距離節律器15公分以上。若使用電器中感到頭暈、心悸、胸悶，應立即離開或關掉電器，並採坐姿或蹲姿，同時測量脈搏，等脈搏恢復正常後，再慢慢站起來。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58562

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