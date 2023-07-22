澎湖陽光男不幸遇到酒駕車禍 家屬忍痛跨海捐體遺愛人間

阿智的妹妹想起哥哥去年不幸遇到酒駕車禍，當場眼眶泛紅。（記者王勇超／攝影）

台灣高雄長庚自1986年起，已協助951位逝者完成器官、大體、病理捐贈，更幫助3700多人重獲新生。獲得大愛器官捐贈的警官林靖秉、女大學生小翎，及首位澎湖跨海遺體捐贈男子阿智的家屬等人，22日齊聚高雄長庚舉辦的器官捐贈感恩追思會。阿智的妹妹說，哥哥發生車禍，人生就在這個時間點走了，希望哥哥的精彩人生由有緣人接續。

澎湖男子阿智去年34歲正籌畫結婚，不幸與酒駕者發生車禍受重傷，家人遵從其生前遺願提出器官捐贈，阿智成為第一個從三軍總醫院澎湖分院轉送回本島，經腦死判定，成功捐贈心臟、腎臟、眼角膜、骨骼、血管的捐贈者。阿智的妹妹今出席高雄長庚2023年器官捐贈感恩追思大會，她說，哥哥發生車禍，人生就在這個時間點走了，但還是希望哥哥的精彩人生由有緣人接續。

阿智的妹妹說，哥哥阿智從小就聰明孝順，是澎湖土生土長的陽光之子，父母工作繁忙，他兄代父職照顧她。哥哥大 學未畢業就得到會計師事務所保障名額，並遠赴大陸工作，後考量家人健康及疫情 辭去會計師工作，返回澎湖當起民宿主人，也會趁旅遊淡季兼職外送。

她說，阿智發生意外前，正與女友籌畫結婚中，卻不幸在外送時遭遇酒駕車禍過世。父母想念阿智的溫暖善良和熱心，遵從其生前遺願提出器官捐贈。阿智是第一個從三軍總醫院澎湖分院轉送回本島，經腦死判定，成功捐贈心臟、腎臟、眼角膜、骨骼、血管的捐贈者，希望讓阿智年輕的生命繼續發光發熱。

退休 警官林靖秉歷經肝昏迷病危，獲大愛捐肝，獲得重生。林靖秉（55歲）曾擔任刑警，在高雄市警局服務期間破獲日本重機走私集團，也多次查緝製毒工廠、槍械走私案件。

林靖秉說，為B型肝炎帶原者，自詡身體健康未定期追蹤，專心在警務崗位。四年前某天發現尿液呈深褐色、胸悶及睡不好，服用成藥後繼續上班，突然昏迷被緊急送醫，檢查結果猛爆性肝炎，需接受肝臟移植，但妻女因血型及肝臟容積問題無法捐贈。

林靖秉表示，當時嚴重腹水、無法進食，幾乎放棄求生，但等待半個月突然獲得大愛捐肝機會，經高雄長庚院長王植熙率領團隊進行大愛肝臟移植手術，身體恢復健康，今年順利從服務36年的警務工作退休，和太太女兒繼續圓滿家庭生活。

現就讀大學醫管系的小翎，22日也出席器官捐贈感恩追思大會。小翎國三生日當天，因為連續胃痛急診就醫，超音波檢查後竟發現腎臟嚴重萎縮，已是第四期慢性腎病，因而開始腹膜透析，臉龐和身材，因類固醇及藥水變得臃腫，讓她喪失自信也自我懷疑，直到高一學期末接到大愛移植通知，動了換腎手術，展開嶄新人生。

台灣器官捐贈移植醫院之一的高雄長庚，22日舉辦器官捐贈追思會。由院長王植熙帶領醫護同仁，向在場所有器官捐贈者與大體老師的家屬們深深鞠躬。王植熙說，去年雖因疫情影響、捐贈人數下降，仍有309人完成捐贈，但目前各類器官組織等待移植病人超過一萬人，有許多器官衰竭的病人在漫長的等待中抱憾而去。