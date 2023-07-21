我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

機器手臂人工膝關節置換術 雙膝變形婦人擺脫助行器圓旅遊夢

記者魯永明／嘉義即時報導
聖馬爾定醫院引進高科技羅莎ROSA機器手臂系統，運動醫學科主任黃立人醫師是雲嘉南「機器手臂人工關節置換術」最多經驗骨科醫師，讓鄉親就近獲得良好治療。（聖馬爾定醫院提供）
聖馬爾定醫院引進高科技羅莎ROSA機器手臂系統，運動醫學科主任黃立人醫師是雲嘉南「機器手臂人工關節置換術」最多經驗骨科醫師，讓鄉親就近獲得良好治療。（聖馬爾定醫院提供）

70歲陳姓婦女罹患嚴重退化性關節炎，兩腿膝蓋變形疼痛不良於行，試過各種治療無法完全改善。直到求助台灣嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師，以先進羅莎ROSA機器人手臂進行雙側人工膝關節置換手術，術後陳女膝蓋感覺輕盈，擺脫助行器，實現久違旅遊夢想，開心迎接退休生活。

黃立人說，機器人手臂與傳統手術最大不同，傳統手術把人工關節裝上後，看哪邊韌帶比較緊就做放鬆手術，以至很多患者術後都是放鬆韌帶處疼痛。使用機器手臂切除骨頭，可以在患者膝關節伸直和彎曲各種角度，測試內外側韌帶鬆緊度。

電腦螢幕同步顯示裝上人工關節3D虛擬圖，以利醫師調整股骨、脛骨關節平台要切最佳角度，兼顧膝關節兩側的肌腱平衡，不需事後再去破壞原有的結構。使用機器手臂植入物角度和尺寸大小，可以做到高度密合，是量身打造精準手術，為一般傳統手術無法比擬。

陳女經營家具行，長期負重勞累，加上體重壓力，10多年前罹患退化性關節炎，骨質逐漸被磨損、韌帶失去穩定，導致關節變形，雙膝變僵硬疼痛，沒辦法抬高腳步，走路困難，以助行器緩慢移動，陳女嘗試各種治療及手術，右膝動過2次關節鏡清創手術，左膝曾以高位脛骨截骨手術矯正，多次注射玻尿酸、PRP自體血小板血漿注射、羊膜增生等治療，都無法徹底解決膝蓋僵硬疼痛的問題。

陳女得知聖馬爾定醫院引進先進羅莎ROSA機器人手臂，信任黃立人醫師專業經驗，黃立人為她進行雙膝人工關節置換手術，術前縝密準備，定位點精準，手術時間大幅縮短，出血量更少，風險更低，陳女術後僅傷口處疼痛感，隔天下床，第4天出院，恢復情況良好，爬樓梯不成問題，行動自如，陳女說，雙腳很久沒這麼輕鬆，要到世界各地旅遊享受退休生活。

聖馬爾定醫院引進高科技羅莎ROSA機器手臂系統，醫師黃立人是雲嘉南「機器手臂人工關節置換術」最多經驗骨科醫師，讓鄉親就近獲得良好治療。

聖馬爾定醫院引進高科技羅莎ROSA機器手臂系統，運動醫學科主任黃立人醫師是雲嘉南...
聖馬爾定醫院引進高科技羅莎ROSA機器手臂系統，運動醫學科主任黃立人醫師是雲嘉南「機器手臂人工關節置換術」最多經驗骨科醫師，讓鄉親就近獲得良好治療。（聖馬爾定醫院提供）

關節 退休 醫學

上一則

台商懼疫情未追蹤慢性病 返台一照罹患泌尿道上皮癌

延伸閱讀

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天
20歲女腹股溝凸起、大如雞蛋 竟是疝氣

20歲女腹股溝凸起、大如雞蛋 竟是疝氣
有病快治 婆婆拖延數十年養大腫瘤 呼吸、吞嚥都痛苦

有病快治 婆婆拖延數十年養大腫瘤 呼吸、吞嚥都痛苦
僧帽瓣閉鎖不全 及時手術可恢復正常生活

僧帽瓣閉鎖不全 及時手術可恢復正常生活

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」