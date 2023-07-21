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台商懼疫情未追蹤慢性病 返台一照罹患泌尿道上皮癌

記者林佩均／台中即時報導
台商童先生患有慢性腎臟病，疫情後出現顯微性血尿和腎水腫，確診為輸尿管的泌尿道上皮癌。所幸經術後治療康復，童先生已可安心規劃出差事宜。（光田綜合醫院提供）
台商童先生患有慢性腎臟病，疫情後出現顯微性血尿和腎水腫，確診為輸尿管的泌尿道上皮癌。所幸經術後治療康復，童先生已可安心規劃出差事宜。（光田綜合醫院提供）

台商童先生患有慢性腎臟病，因疫情嚴峻未積極到院追蹤，疫情後，重啟追蹤病情發現，出現顯微性血尿和腎水腫，院方查出他右側輸尿管中段有明顯腫瘤，確診為輸尿管的泌尿道上皮癌。所幸經術後治療康復，童先生已可安心規劃出差事宜。

65歲台商童先生患有慢性腎臟病，疫情期間擔心頻繁進出醫院感染，因而忽略定期門診追蹤，疫情過後，經光田綜合醫院腎臟科副院長張家築檢查發現，童先生有顯微性血尿症狀，右側腎臟已屬重度腎水腫。

院方進一步安排腹部電腦斷層，發現右側輸尿管中段有明顯腫瘤，經切片確診為上泌尿道上皮癌。

泌尿外科醫師鄭嘉緯說明，上泌尿道上皮癌，位置包含腎盂或輸尿管，正如膀胱癌一般，常會伴隨無痛性血尿，沒有其他明顯症狀，部份病情嚴重病人會排出長條形血塊，就是警訊。

常見的風險因子有基因遺、抽菸（增加3至7倍的罹癌機會）、長時間接觸有機溶劑、中草藥中含有馬兜鈴酸的物質（如廣防己、青木香、關木通、天仙藤）、或是腎臟輸尿管的慢性發炎或慢性腎臟病，都會增加罹癌的機率。

鄭嘉緯指出，童先生接受Xi達文西機械手臂手術，一鏡到底切除腎臟及整段輸尿管，傷口小減少疼痛，術後隔天可以喝水，第2天下床走路、移除尿管，術後第5天出院。童先生術後3個月恢復良好，電腦斷層與膀胱鏡無復發。

鄭嘉緯提醒，平常上廁所時多看一眼尿液的色澤變化，若發現有血尿狀況，及早至泌尿科門診諮詢，了解自身健康；平常也需注意腎臟功能，不抽菸、不服用成分不明的中草藥，降低罹癌風險。

疫情 腫瘤

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