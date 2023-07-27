流行性腦脊髓膜炎恐致命 黃金救援僅1-2天

台灣兒童感染症醫學會邀請藝人林志玲擔任腦膜炎預防與關懷大使。（記者沈能元／攝影）

若出現發燒、嘔吐、活動力差、後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，千萬不可輕忽，小心感染流行性腦脊髓膜炎，病情嚴重恐於1至2天內死亡。依全球統計，流行性腦脊髓膜炎無症狀帶菌率約5至10%；台灣衛福部疾管署調查顯示，台灣20至24歲男性腦膜炎雙球菌於鼻咽帶菌率達2.3%，估算人數約40、50萬人，一旦發病，會有致命危機。

台灣兒童感染症醫學 會舉辦衛教活動，提醒國人加強預防流行性腦脊髓膜炎，邀請藝人林志玲 擔任腦膜炎預防與關懷大使，推出「The End. 阿拉丁」與「The End. 睡美人」衛教手冊。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，流行性腦脊髓膜炎致病菌為革蘭氏陰性雙球菌，容易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，國內以B型為大宗，占率約81%，傳染途徑為飛沫傳染，如長時間處在同一個居住空間或教室的族群，容易互相傳染。

台灣兒童感染症醫學會理事長黃玉成說，流行性腦脊髓膜炎發病後8小時以內，患者症狀不明顯，與感冒相似，如發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等，直到第9至15小時，才可能出現典型的後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，此時若沒有盡速就醫，在16至24小時間可能引發器官衰竭甚至死亡。

黃玉成指出，流行性腦脊髓膜炎治療以抗生素為主，尤其致病菌會侵襲大腦與血液，容易造成中樞神經嚴重感染，並引起腦性麻痺、聽力喪失、智力受損、癲癇等神經學後遺症，黃金救援時間僅1至2天，即使給予適當治療，死亡率仍達10至15%，每7位患者就有1人具死亡風險。

預防腦脊髓膜炎，黃玉成說，除勤洗手、戴口罩、減少出入人潮密集場所外，也可自費接種疫苗 ，一劑約6千元，目前接種對象為一歲以下幼童需打兩劑，間隔為2個月，滿一歲後再追加一劑，成人則需接種一劑疫苗，保護力約7至8成。