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泌尿道感染… 3月嬰高燒險釀腎臟炎 5症狀別輕忽

王昭月
楊岱璟醫師提醒，嬰幼兒泌尿道症狀仍不能等閒視之，反覆感染，細菌萬一進入血液，恐引起敗血症甚至休克。（記者王昭月／翻攝）
楊岱璟醫師提醒，嬰幼兒泌尿道症狀仍不能等閒視之，反覆感染，細菌萬一進入血液，恐引起敗血症甚至休克。（記者王昭月／翻攝）

一名3個月大男嬰「碩碩」日前發燒到38.3度，醫師研判是泌尿道感染建議住院，媽媽原認為只是輕微發燒，仍把孩子帶回，結果隔天燒39.6度，險些釀成腎臟炎，這名母親以為自己疏於幫孩子換尿布才造成感染，自責不已，醫師表示，這和多久更換尿布無很大關係，但孩子有泌尿道感染症狀，的確不能等閒視之。

台灣高雄阮綜合醫院兒科主治醫師楊岱景收治一名3個月大高燒不退男嬰，研判是泌尿道感染產生不適，孩子的母親是上班族，對孩子發高燒很自責，認為自己因半夜睡太沈，沒在孩子尿尿、便便時及時換尿布，才導致兒子發燒生病。

楊岱璟指出，一般4個月內的新生兒不太會生病發燒，若發燒最常見的是泌尿道感染，幼兒尿量會變少、尿尿發臭、食慾差、發燒及哭鬧。「泌尿道感染是通稱，實際上可能是膀胱及腎臟發炎」。

三個月大的「碩碩」經由尿路逆流攝影檢查，兩側輸尿管都有尿液逆流情形。（記者王昭月...
三個月大的「碩碩」經由尿路逆流攝影檢查，兩側輸尿管都有尿液逆流情形。（記者王昭月／翻攝）

楊岱璟指出，除細菌可能由尿道進入體，便便裡的細菌也可能經由泌尿道而引發感染。另新生兒泌尿道系統若有缺陷，尿液會從膀胱逆流到輸尿管，也可能造成泌尿道感染。其中女生天生尿道較短，泌尿道感染機率較高，因此女嬰反覆感染2次以上，就應做輸尿管逆流攝影檢查，確認有無異常。

楊岱璟說，「碩碩」母親認為自己沒及時更換尿布，才害兒子生病，事實上，這與更換尿布沒有很大關係，但泌尿道症狀確實不能等閒視之，泌尿道感染若未及時治療，細菌可能會進入血液，引發敗血症甚至休克！

他表示，嚴重的嬰幼兒泌尿道感染須以抗生素治療至少5到7天，並照腎臟超音波檢查腎盂是否擴大，必要時則安排輸尿管逆流攝影，了解泌尿道發育狀況。不論是哪一階段療程，都要經過醫師評估，做最適當的處置。

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