國際研究：愛抽電子菸、加熱菸 增加罹患新冠重症風險

國際研究發現，電子菸使用者可能增加罹患新冠重症的風險。（本報資料照片）

新冠疫情平緩，但依國際研究發現，電子菸使用者卻可能增加罹患重症風險，不可不慎。台灣家庭科醫學 醫學會舉辦學術研討會，針對「新型菸品議題」進行討論。依國際研究顯示，使用電子菸、加熱菸者較沒有使用者，容易增加罹患新冠肺炎 重症機會。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰演講指出，國際研究顯示，使用電子菸者，較沒有使用者罹患新冠肺炎重症機會將增加五倍，而使用紙菸、電子菸的雙重使用者則暴增至七倍。

蘇一峰說，如何判斷一個人正在使用電子菸，特色就是電子菸的煙特別大，「幾乎都要籠罩著住一個人的臉」，此族群可能常是一群人聚在一起吸菸、或是交換不同口味的菸品使用，因此須特別注意，避免罹患新冠肺炎重症。

另一名講者、台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，加熱菸、電子菸問世後，據義大利 研究發現，70%加熱菸使用者，60%電子菸使用者仍繼續使用紙菸成為雙重使用者。

郭斐然說，依日本研究發現，加熱菸使用者與非吸者相比，罹患新冠病毒風險為1.65倍，而同時使用紙菸及加熱菸的雙重使用者，罹患新冠病毒的風險更為4.66倍，建議為遠離新冠肺炎最好戒菸，避免增加染疫機會。

郭斐然提醒，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，相關單位都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。戒菸除使用戒菸藥物外，還需搭配護理師介入協助及關心的互動式簡訊，隨時關心戒菸者情緒及需求，讓戒菸達到事半功倍的效果。