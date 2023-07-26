我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

吸菸、空汙… 肺癌原因多 早期幾無症狀 確診恐晚期

蘇湘雲、廖靜清、邱書昱
肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）
肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）

肺癌是全球死亡率最高的癌症，以台灣為例，亦高居癌症死亡率的首位，主因是「發現太晚」，患者早期幾乎沒有症狀，許多人一確診就是晚期，增加治療難度。

根據統計，肺癌晚期發現的比率非常高，台大醫院癌醫中心副院長陳晉興表示，肺癌治療只有二期之分，第一期只要做局部手術、切除病灶，5年存活率達90%以上；二期之後的肺癌只能做全身治療，包括手術輔助化療、放療、標靶治療等，療程非常痛苦且加重經濟負擔，且第四期的五年存活率不到二成。

造成肺癌的原因很多，包括吸菸、空汙、烹煮油煙、職場環境暴露、肺癌家族病史、肺部相關疾病等，其中，抽菸被認為與肺癌有密切關係，包括二手菸亦會增加罹癌風險。低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具國際實證、且能早期發現肺癌的篩檢工具，美國、英國、南韓等多針對吸菸者進行研究。

重度吸菸者確實為肺癌高危險群之一，台大公衛學院教授陳秀熙指出，和歐美比起來，台灣罹患肺癌的人，不抽菸者多於抽菸者，且女性肺癌患者更是超過九成不吸菸。肺癌的形成，主要是體質加環境，人體的呼吸道上皮細胞因內在體質或環境刺激，產生不正常增生，干擾正常的肺部細胞。

肺癌早期篩檢才有機會提高預後，傳統胸部X光會因肋骨、肩胛骨擋住部分肺臟病灶；低劑量電腦斷層掃描速度快、無死角，是最有效率的診斷工具。

每年罹患肺癌人數持續新增，更以肺腺癌為大宗，空汙是一大威脅。台大公衛學院助理教授許辰陽強調，肺癌的醫療負擔愈來愈高，除了重度吸菸的高風險族群，也要檢視不吸菸者的生活情況，包括焚香、油香、職業暴露、家族病史等。

癌症 篩檢 南韓

上一則

國際研究：愛抽電子菸、加熱菸 增加罹患新冠重症風險

下一則

陰道塞藥草「解毒去異味」？ 醫：千萬別試

延伸閱讀

香港衛生局長提另類禁菸法：有人拿出菸 全場盯住他

香港衛生局長提另類禁菸法：有人拿出菸 全場盯住他
想維護心臟健康 這個習慣最不利

想維護心臟健康 這個習慣最不利
肺癌術後復發率高 免疫療法降風險

肺癌術後復發率高 免疫療法降風險
早期多無症狀 3大癌症死亡率增

早期多無症狀 3大癌症死亡率增

熱門新聞

水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

2023-07-24 02:00
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

2023-07-24 05:04

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大