吸菸、空汙… 肺癌原因多 早期幾無症狀 確診恐晚期

肺癌早期症狀不明顯，等到就醫時，患者常已是癌症晚期。（Getty Images）

肺癌是全球死亡率最高的癌症 ，以台灣為例，亦高居癌症死亡率的首位，主因是「發現太晚」，患者早期幾乎沒有症狀，許多人一確診就是晚期，增加治療難度。

根據統計，肺癌晚期發現的比率非常高，台大醫院癌醫中心副院長陳晉興表示，肺癌治療只有二期之分，第一期只要做局部手術、切除病灶，5年存活率達90%以上；二期之後的肺癌只能做全身治療，包括手術輔助化療、放療、標靶治療等，療程非常痛苦且加重經濟負擔，且第四期的五年存活率不到二成。

造成肺癌的原因很多，包括吸菸、空汙、烹煮油煙、職場環境暴露、肺癌家族病史、肺部相關疾病等，其中，抽菸被認為與肺癌有密切關係，包括二手菸亦會增加罹癌風險。低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具國際實證、且能早期發現肺癌的篩檢 工具，美國、英國、南韓 等多針對吸菸者進行研究。

重度吸菸者確實為肺癌高危險群之一，台大公衛學院教授陳秀熙指出，和歐美比起來，台灣罹患肺癌的人，不抽菸者多於抽菸者，且女性肺癌患者更是超過九成不吸菸。肺癌的形成，主要是體質加環境，人體的呼吸道上皮細胞因內在體質或環境刺激，產生不正常增生，干擾正常的肺部細胞。

肺癌早期篩檢才有機會提高預後，傳統胸部X光會因肋骨、肩胛骨擋住部分肺臟病灶；低劑量電腦斷層掃描速度快、無死角，是最有效率的診斷工具。

每年罹患肺癌人數持續新增，更以肺腺癌為大宗，空汙是一大威脅。台大公衛學院助理教授許辰陽強調，肺癌的醫療負擔愈來愈高，除了重度吸菸的高風險族群，也要檢視不吸菸者的生活情況，包括焚香、油香、職業暴露、家族病史等。