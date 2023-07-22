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「世界腦健康日」 6大腦神經疾病常造成失能

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

7月22日是「世界腦健康日」，今年世界神經學聯盟訂定主題「人人同等重要、照顧社會失能者 （Leave no one behind）」及5大倡議，呼籲民眾重視腦部健康，並關懷腦神經疾病失能者的權益。

逾6成障礙與腦神經有關 常見6腦神經疾病致失能

不只有老年人，年輕族群也應重視腦健康。根據台灣衛福部身心障礙統計，領有身心障礙手冊者6成以上都與腦神經疾病有關，其中有34%屬於「神經系統構造及精神、心智功能」障礙，有32%為「神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能」障礙，而有4成屬於青中壯年（20－60歲）。

大腦是身體最重要的器官之一，與人的心智、感知、運動、情緒等有關，因此若產生腦神經疾病，常常會造成失能等問題。台北榮民總醫院腦中風加護主任鍾芷萍醫師表示，常見造成失能的腦神經疾病包含：

腦中風

失智

巴金森氏症

腦外傷

癲癇

免疫性腦神經疾病

鍾芷萍指出，其中造成最多失能死亡的就是「腦中風」，根據台灣統計，每年腦中風死亡人數約有1萬人，每年因腦中風增加失能人口約有4萬人。

世界腦健康日5大倡議 疾病可預防、失能可減緩

不過，這些腦神經疾病可以預防，而其造成的失能問題其實也可以經由復健減緩。因此，適逢7月22日世界腦健康日，世界神經學聯盟與世界神經復健聯盟合作，並提出5大倡議，而台灣神經學學會也舉辦世界腦健康日記者會，希望將以下5大訊息傳達給個人、社會、國家，包含：

認知（Awareness）：提升全球對於腦健康的關注可減少腦神經疾病及可能的失能情形

預防（Prevention）：腦神經疾病造成失能的情形可被預防、治療與復健而復原

倡議（Advocacy）：大腦健康是全球人民享有的人權

教育（Education）：教育可弭平因腦神經疾病而致失能的病友與一般人的資源落差

獲取（Access）：社會給予失能者的醫療照護、復健與輔助是不可或缺的

台灣神經學學會呼籲，希望大眾主動關懷因腦神經疾病而致失能的病友權益，並鼓勵患者透過完善的復健治療，回歸職能人生，更要與各界聯手提升大眾對腦健康的認識，促進全民腦部健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58593

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