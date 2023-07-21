小時候胖要注意 「黑色頸紋」嚴重恐演變成糖尿病

圖片來源 ／健康醫療網

14歲國中生小樂身材較胖，媽媽相當擔心他的健康狀況。但小樂並不在意，個性活潑有趣的他自封自己是「有活力的胖子」不需要看醫生。直到脖子後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，朋友開始開他玩笑說他沒洗澡，小樂才漸漸在意體重問題。

「黑色棘皮症」與胰島素阻抗有關 產生黑色斑紋

為什麼會小樂脖子後方會出現「黑色斑紋」呢？台灣光田醫院減重門診鄔翔帆醫師指出，小樂後頸的黑色斑紋並不是洗澡洗不乾淨殘留的汙垢，事實上是黑色素沈澱引起的皮膚異常，當胰島素濃度偏高，胰島素作用於角質細胞促使細胞增生，因而造成局部皮膚粗黑的狀況，醫學上稱為「黑色棘皮症」。

「黑色棘皮症」是由胰島素阻抗所引起，如果胰島素阻抗持續偏高不加以控制，最終容易演變成糖尿病。而小樂經檢查後發現其血壓 高達154／79 mmHg、總膽固醇數值289 mg/dL、低密度膽固醇240 mg/dL，其中糖化血色素更是超標達6.5%。

鄔翔帆醫師表示，小樂的指數若是在成年人身上，幾乎已可判定為糖尿病，雖然相關指數顯示小樂的健康狀況不甚理想，但他還是青少年仍有很大的機會可以改善。

黑色棘皮如何治療？體重控制該怎麼做？

由於原本小樂一直拒絕運動又愛吃速食、手搖飲等，因此在診療初期鄔翔帆醫師建議體重控制先從運動搭配飲食菜單調整著手，但體重降幅緩慢、無明顯效果。所以經過醫師評估後，後續決定使用12歲以上孩童也適用的減重藥物合併治療。

（圖／醫師用藥合併治療協助改善病患健康，黑色棘皮症狀也消失。）

一個半月後小樂瘦了6公斤，脖子後方的黑色棘皮症也明顯改善，持續配合四個月後，體型逐漸小了一號，再瘦了約15公斤，黑色棘皮症已消失，再次測量血糖和血壓都逐漸穩定，有了明顯的進步，後續仍然持續進行控制當中。

重視兒童、青少年肥胖 避免性早熟、三高 等問題

鄔翔帆醫師強調，「小時候胖不是胖」這是一種迷思，根據國健署研究結果指出，有50%肥胖兒童長大後仍然是肥胖的，肥胖青少年甚至有三分之二會變成肥胖成人，研究數據都顯示小時候胖就是胖。

孩子若從小就有肥胖問題千萬不可以輕忽，鄔翔帆醫師提到，肥胖和「性早熟」很有關係，目前已知基因、肥胖和環境賀爾蒙對於性早熟的影響很大，性早熟的小朋友成年後，也較容易有三高和性腺的問題。

此外，肥胖也與孩子的身高更是有關，鄔翔帆醫師呼籲，家長們真的不得不注意，若頑固性肥胖及青少年的體重管理，單靠飲食和運動效果不彰時，可與醫師討論考慮藥物介入合併飲食監控，量身訂做個人專屬計畫，推動整體減肥、改善健康。

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資料來源：健康醫療網

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