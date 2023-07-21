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8旬婦胸椎、腰椎壓迫性骨折 「這樣做」免開刀順利恢復

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

88歲的宋奶奶，因長期腰背痠痛，最近變成背部疼痛而延伸到整隻右腳，不僅痛到沒辦法蹲、也沒辦法走路，連坐都坐不住，又因脊椎變形嚴重只能側躺，一旦翻身便異常疼痛苦不堪言，去一般診所吃止痛藥打止痛針也無效。

胸椎、腰椎壓迫性骨折 多管齊下治療

經由家人帶往台灣中榮嘉義分院，由復健科主任醫師楊立群門診檢查發現，宋奶奶在胸椎、腰椎各有數節壓迫性骨折，椎體變形且伴隨神經孔狹窄並壓迫神經；考量到奶奶已高齡88歲，家人也不希望她承受開刀風險，楊立群主任依據多年行醫經驗，建議安排復健療程、佐以藥物及針劑治療，規劃多管齊下治療宋奶奶的病痛，經由四個多月的復健療程，奶奶免持拐杖也能走了。

脊椎積勞成疾 依病況制定復健計畫

楊立群主任說明，宋奶奶年輕時就存在的脊椎側彎，再加上數十年來的彎腰負荷，脊椎終究是慢慢積勞成疾。而依據奶奶狀況安排的治療計劃，讓她每日服用鈣片、維生素D3、並施打第一劑骨鬆藥劑（預計每半年施打一次），以此強健骨頭；另進行兩週一次的增生療法注射，幫助神經修復；藥物與針劑治療之外，接著就是漫長的復健之路。

此外，也每日透過濕式熱敷、中頻向量干擾波電療、適當力量的腰椎牽引，達到促進局部循環代謝、放鬆深層肌肉、減輕神經根壓迫的效果，治療師也指導日常生活姿勢與活動安全相關的衛教，讓奶奶學會輕鬆翻身移位的技巧。

脊椎退化病變有跡可循 日常這樣做防傷害

楊立群主任強調，脊椎退化病變的原因通常有跡可循，與日常生活、工作姿勢息息相關。建議民眾預防勝於治療，日常生活的姿勢調整，避免腰椎承受過度壓力，若一定要搬動重物時，建議髖關節及膝關節要彎曲，腰部保持平直後再搬起來、工作時穿戴輔具、工作後適度伸展運動、工作若需久站，可輪流將一隻腳踩在小凳子上、適時休息等，都能延長脊椎的壽命。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58553

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