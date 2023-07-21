膝關節軟骨缺損X光看不到 如何檢查、診斷、治療？

圖片來源 ／健康醫療網

22歲年輕人，因為車禍跌倒右膝著地，出現右膝腫脹、積水、行動不便等情況，抽取積水後雖然行動有改善，但在其關節 液中發現有許多紅血球，照X光片檢查卻看不到有骨折或任何其他的變化，使用核磁共振照影後，才發現軟骨有缺損，底下的骨頭也有挫傷。

台灣台安醫院表示，年輕人或中老年人常會因為扭傷、撞擊、跌倒等意外，外力衝擊造成膝關節軟骨缺損，而且無法透過在一般X光檢查發現，只有用核磁共振才能看得出軟骨的缺損。

而這名個案進一步用關節鏡檢查，確定其軟骨缺損約2x2平方公分後，經醫師評估決定使用病人自己的骨髓幹細胞製造出軟骨前驅細胞進行修補。治療後個案獲得痊癒，而且還能服兵役。台安醫院提到，這名個案在術後3年跑跳完全沒有疼痛，跟正常人一樣。

輕、中、重度軟骨缺損 治療方式不同

膝關節軟骨缺損不只會因外傷、外力產生，也會因為軟骨下方骨頭壞死或退化性關節炎導致軟骨缺損。台安醫院表示，軟骨缺損需要立即修補，因為人的膝蓋每天伸直彎曲超過1萬次，就如同馬路上缺了一塊柏油露出地基，若不去修補，車子每天經過1萬次，缺口就會越來越大、越來越深。

若軟骨缺損使下方硬骨露出時，就屬於嚴重的第四度軟骨缺損。台安醫院指出，第一、第二、第三度（輕度到中度）缺損，可用注射玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP）及藥物來治療，但第四度的軟骨缺損就需要用軟骨細胞來修補。

第四度軟骨缺損 軟骨修補怎麼做？

嚴重的第四度軟骨缺損若不加上軟骨細胞覆蓋，軟骨的缺損就會越來越嚴重，導致膝蓋疼痛、腫脹、積水、行動不便。目前軟骨細胞的來源可以挖取自體軟骨細胞至實驗室增生10倍以上後再回補，或者挖取自己的軟骨及硬骨來做馬賽克鑲嵌術。

不過台安醫院提到，以上2種自體軟骨的修補術，就如同挖東牆補西牆，對自己的膝關節會有傷害，而且挖出的軟骨細胞數目很有限，以美國最流行的技術來說，每平方公分的缺損需要1.6 x 106的細胞數來修補，大概是正常軟骨細胞數目的16倍，也就是說挖取16平方公分的軟骨才能修補1平方公分的缺損。

所以，美國發展出新進技術將挖出來的軟骨細胞拿到實驗室進行繁殖，放大約10倍後再回補原來缺損，等於修補1平方公分的缺損，只需1.6平方公分的正常軟骨。

此外，也有報告說可利用細胞層片來修補軟骨缺損，但台安醫院表示，這種細胞層片的技術一般只有三層細胞，最多只能達到五層細胞，可是關節軟骨細胞有幾百層，無法修補關節表面軟骨的缺損。

台安醫院提到，目前的修補方法是取出病人的骨髓幹細胞，培養超過100倍以上的軟骨前驅細胞，製作成100層以上的軟骨修補物來治療軟骨缺損，追蹤九年以上效果良好，而且其研究成果在今年3月拉斯維加斯的美國骨科醫學 會發表，受到全世界的注意。

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資料來源：健康醫療網

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