童突尖叫、嘔吐、排血便 一照超音波驚見大腸包小腸

一歲的小安（化名）近期雖然有咳嗽、流鼻涕的感冒症狀，但精神狀況不錯，只是到了傍晚，小安突然在玩玩具時尖叫、狂吼、大哭。媽媽怎麼樣都無法安撫，過了幾分鐘後小安又恢復正常，沒多久又重複哭鬧，期間還嘔吐，晚間還大出血便。

小安的媽媽驚覺不對勁，趕緊帶小安到急診，急診醫師一照腹部超音波，竟發現是幼兒常見腸套疊，俗稱「大腸包小腸」，所幸即時手術，才避免腸道缺血壞死。

台灣林口長庚兒童胃腸肝膽科主治醫師陳米琪表示，腸套疊是指一段腸子鑽進另一段腸道中被卡住無法鬆脫，如同大腸包小腸或雙腸湯。腸套疊最常發生的位置，是在末端的迴腸（小腸）鑽進升結腸（大腸）的位置，因此，腸套疊常直接被形容是大腸包小腸。

陳米琪表示，腸套疊常發生在3個月大到3歲之間的嬰幼兒，孩子經常無法明確表達，通常會用哭鬧表達腹痛。典型四大症狀為，一、陣發性腹痛或哭鬧：突然狂哭無法安撫數分鐘後恢復正常，又再幾10分鐘後開始哭鬧；二、嘔吐：一開始會吐出喝下的奶或食物，後續會吐出含血的嘔吐物或膽汁；三、血便：解出如草莓果醬般的帶血黏液的大便；四、腹部腫塊：右上腹部可摸到一團腫塊。如出現四大症狀，應盡速就醫。

陳米琪表示，腸套疊沒辦法有效預防，但在臨床觀察上，腸套疊多發生在春天以及冬天，推測該時節容易有病毒感染有關，當病毒感染使腸道蠕動異常，極可能發生腸套疊狀況。不少因腸套疊就醫的孩子，檢查是否有病毒感染，常常會檢測 到腺病毒陽性。

家長如果能即時發現孩子異常，及早揪出腸套疊，動手術住院一到二天觀察即可改善。陳米琪表示，腸套疊如果嚴重卡死長達2到3天，腸道就可能壞死，此時孩子不會用哭鬧表現，而是精神變差，或是直接昏迷送醫，此時就必須要開刀，腸道已經變得沒有彈性，沒辦法透過手術改善，一灌入空氣，腸道極可能會破掉，出現腸穿孔。

腸套疊幾乎都是發生在4歲以下的孩童，如果發生在3個月以下的孩子，或是4歲以上的孩童，可能是腸道息肉、梅克爾 憩室症、腸道淋巴結或淋巴瘤引起的腸套疊，多數得開刀改善。