以為腸胃弱 竟是「女性寧靜殺手」卵巢癌晚期

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，早期卵巢癌大多沒有症狀，即便有也是腹脹、脹氣、噁心、易飽感等常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病。圖為示意圖。（取材自ingimage）

卵巢癌被譽為女性的寧靜殺手，一名年僅34歲的蔡小姐，平時不菸不酒卻發現腸胃功能變弱，肚子容易悶痛、便祕 ，最後卻發現是晚期卵巢癌。醫師表示，早期卵巢癌大多沒有症狀，即便有也是腹脹、脹氣、惡心、易飽感等常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病。

蔡小姐平時生活習慣正常，但卻發覺腸胃功能明顯較弱，她也加強補充益生菌及酵素等幫助腸胃道消化的保健品。但她卻在腸胃鏡及腹部超音波等健康檢查後，才發現子宮右側有大小約16公分的明顯腫塊，並有大量腹水，而肝臟左右葉也發現數處異常結節，最大的結節大小將近3公分。經過醫師確認為卵巢癌晚期並已有轉移現象。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君說，卵巢癌早期多沒有症狀，即便有也容易誤會是腸胃或泌尿道相關疾病，如腹脹、脹氣、惡心、易飽感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，但這些症狀出現卵巢癌恐已經發展到第三期或第四期。

沈彥君表示，卵巢癌的預後存活率，第一期存活率可達93%、第二期70%、第三期降至37%、第四期僅約25%，早期發現仍是降低死亡風險最好的方法，建議高危險族群都應積極主動安排定期健康檢查，才能避免卵巢癌的無聲傷害。

沈彥君說，卵巢癌好發於55至75歲的女性，但隨著晚婚、晚生子或不生育有增多趨勢，都可能增加罹患卵巢癌的風險，近年發生率和死亡率更有攀升現象。此外，家族中有人罹患卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）或是30歲以後生第一胎或不曾哺乳或生育、初經在12歲前發生或55歲後停經都屬於卵巢癌的高危險族群。