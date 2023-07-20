變色、變厚、變形不一定是灰指甲 「這些」都可能有指甲症狀

圖片來源 ／健康醫療網

灰指甲是很常見的指甲疾病，指甲會因為黴菌感染而變色、變厚與變形。因此，很多人在指甲出現相關症狀時，都會直覺地聯想到灰指甲。不過，台灣新竹國泰綜合醫院皮膚科主任暨國泰綜合醫院皮膚科主治醫師陳怡安指出，其實類似的症狀在很多狀況下也都會出現。

乾癬不只有皮膚症狀 指甲也會受到影響

指甲症狀有可能是「乾癬」造成，像張先生指（趾）甲出現變厚、變色、表面不規則等症狀已有很長一段時間，一直擦灰指甲藥但都沒有好。陳怡安醫師針對指甲的部分，安排張先生進行顯微鏡鏡檢確認並無黴菌感染，經過問診、評估後發現張先生身體皮膚和頭皮上偶爾有些零星脫皮發紅的斑塊。

過去張先生以為紅疹、斑塊只是濕疹，但經檢查後發現其實是乾癬。陳怡安醫師表示，張先生指甲上的坑洞、變厚與變色，和皮膚上的紅疹相關，都是屬於乾癬的表現。

陳怡安醫師進一步說明，乾癬是一種慢性病，有時會合併指甲的異常，甚至可能侵犯到關節，張先生其實不需要一直使用灰指甲的治療方式，而經過討論後他也已改用其他口服藥物，指甲的情形在治療後漸漸有所好轉。

指甲變色不一定是灰指甲 可能是長期磨損色素沉澱

此外，指甲顏色改變也有可能是長期磨損、色素沉澱等造成的。陳怡安醫師提到，像許小姐左、右腳第五根趾甲顏色變黑，在藥局 自行購買灰指甲藥使用，但狀況沒有太大的改變，前往門診求治評估發現，許小姐兩側趾甲變黑的區域對稱、偏向外側，顏色大致上是均勻的深褐色，而且趾頭前緣有脫皮的痕跡。

再加上許小姐腳屬於較為寬大的腳型，綜合以上現象陳怡安醫師評估，指甲變黑應該是長期磨擦造成的顏色沉澱，不需要太過擔心。在經過進一步的皮膚鏡檢查與醫師詳細的解釋後，許小姐在醫師建議下調整鞋襪穿著獲得改善。

指甲症狀可能潛藏「這些」問題 應經醫師評估診斷

除了，上述兩個案情況外，陳怡安醫師表示，有些皮膚病或腫瘤 ，會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生在指甲基質的生長點，也會讓指甲出現縱向線狀或片狀的顏色變化。

此外，如果在外傷、接觸過多外在刺激物或病菌後，指甲可能會因甲溝炎、細菌或黴菌的感染，亦或只是單純瘀血，而讓指甲甲板下出現各種紫、黑、灰、黃、綠、紅等色塊。

陳怡安醫師提到，若指甲出現杵狀指或湯匙指，可能是合併有心肺功能、貧血等問題，指甲的症狀其實並不是只有灰指甲問題，當然有些指甲問題久了結構上改變，會更容易同時合併有灰指甲的情形，但指甲問題還是應經過醫師評估、診斷，並不是每種指甲問題都適合自行去藥局買灰指甲藥使用。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/264-1-4.pdf

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資料來源：健康醫療網

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