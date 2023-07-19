阿茲海默症有新量表 比照癌症診斷分7階段

阿茲海默症 協會(Alzheimer's Association)16日在荷蘭首都阿姆斯特丹開會期間，倡議推行新制的七分量表，利用類似癌症診斷的階段機制，分成七個不同期別來評估病患的認知與生物標記變化，辨識病患腦部損傷的階段，並移除輕微、中度和重度等字眼。

這項修正將取代2018年發布的指南，主要是因為關於抽血與阿茲海默症相關蛋白質，如血液中的β澱粉樣蛋白(beta amyloid)等疾病篩檢愈來愈多，有必要在接受檢測 潛確認病理徵兆。

新的診斷量表根據病患的異常疾病生物標記和認知變化程度，評比一到七和a、b、c、d四個生物階段。例如，1a階段指無症狀但生物標記異常。傑克說：「1a階段其實是某人罹病開端的證據。」

第二階段可能出現異常生物標記和輕微的認知或行為異常，第三階段則等同現行的極輕微認知能力衰退，第四、五、六階段等同輕微、中度和重度失智 症。

此外，新量表涵蓋階段零，表示帶有可能發展成阿茲海默症的基因，這類病患包含有唐氏症者，其中75%的人在成年後出現阿茲海默症。

妙佑醫療(Mayo clinic，前譯馬友診所)專精阿茲海默症的醫師傑克(Clifford Jack Jr.)表示，新機制設計用來更精確、妥善的反應病患診斷當下的情況。