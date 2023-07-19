有病快治 婆婆拖延數十年養大腫瘤 呼吸、吞嚥都痛苦

（圖：健康醫療網提供）

一名80歲的婆婆，年輕時就在脖子上摸到甲狀腺腫瘤 ，但因為害怕治療，數十年來都放任不管，脖子腫大也不在意，直到出現吞嚥、呼吸困難，就醫後才發現腫瘤已經生長至11公分。任性的她還是不願手術，起初透過氣切的方式維持呼吸道通暢，直到腫瘤生長到胸腔的縱膈腔，沒有放置氣切管的空間，她才願意在醫師建議下進行手術切除「共生數十年」的甲狀腺腫瘤。

甲狀腺疾病盛行率高 這些情況建議手術

彰化基督教醫院耳鼻喉暨頭頸部余萬年醫師指出，甲狀腺疾病相當常見，盛行率介於45%到60%。甲狀腺是身體重要的代謝器官，當功能異常，會產生手抖、心悸、體重下降、凸眼等症狀，以藥物治療為主，少數情況下，若藥物控制不理想，或是藥物過敏 ，就會需要手術治療。但大部份甲狀腺腫瘤在臨床表現上功能都是正常的，但構造長結節或囊腫。初步可以做超音波檢查，再視需要進一步做穿刺抽吸細胞並做病理組織檢查。若有惡性的細胞就會以手術切除治療。大部分會是良性腫瘤，則以追蹤觀察為主，部份情形像是外觀問題的考量，或是大於4公分的良性甲狀腺結節及腫瘤，大到壓迫氣管和食道，造成吞嚥困難、呼吸喘、聲音沙啞等現象，也都建議手術治療。

器械輔助為手術把關 降低出血與併發症 風險

余萬年醫師說明，甲狀腺是功能活躍的器官，因為血管很豐富，出血是常見的手術併發症，所以術中的止血非常重要，如果術後出血嚴重，甚至會有立即性呼吸道壓迫的危險，透過新一代能量設備的使用，能夠有效的控制止血，幫助手術更順利的進行。

「找出神經位置也是甲狀腺手術很重要的部份」余萬年醫師進一步補充，若術中誤傷喉返神經，會影響聲帶功能，造成聲音沙啞、嗆到的問題；而副甲狀腺緊貼在甲狀腺上，若手術過程中不慎一起被拿除，人體會出現低血鈣的現象。為了避免傷及神經，安全的處理方式是先找出神經位置，再進行組織的剝離及甲狀腺的切除，術中搭配「神經監測器」的電極去探測神經的位置，可以很有效地辨識神經的位置，縮短手術時間及降低神經傷害的風險。

發現異狀務必尋求專科醫師診治

余萬年醫師提醒，甲狀腺腫瘤好發年齡於40至60歲，呼籲民眾如果發現甲狀腺有異物或功能異常等相關症狀，務必尋求專科醫師的檢查、診斷與治療。若確診甲狀腺疾病也不要過度擔心，遵從醫囑好好治療、定期回診追蹤，日常飲食盡量減少含碘食物的攝取，如海帶、海藻等深海食物，多數甲狀腺疾病可以被良好控制。

資料來源：健康醫療網

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