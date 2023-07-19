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腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你是否發現左腳比右腳還腫、靠近腳踝處的皮膚變硬又變深色、甚至出現潰瘍傷口？國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師黃晨祐表示，「髂靜脈壓迫」好發於20到50歲女性，尤其是懷孕過後或服用避孕藥的族群。

髂靜脈壓迫5種警訊

髂靜脈壓迫症候群（iliac vein compression syndrome, ILVC）發生率約15-20％，大部分患者在初期無症狀或症狀輕微，經由休息或抬腿後會稍改善，但隨著壓迫時間愈久，症狀會愈嚴重。

黃晨祐表示，下肢靜脈回流，均須經由位在骨盆腔的左、右總髂靜脈，再匯流到下腔靜脈。因解剖構造緣故，時常在第五節腰椎（L5）處，左總髂靜脈時常被前方的右總髂動脈壓迫，靜脈血管構造和動脈不同，管壁彈性較差、管腔壓力較小，容易受到血管外的壓迫而導致變形。長期動脈壓迫下，靜脈內膜會發生增厚、內膜針刺狀結構（spur）融合導致總髂靜脈的管腔狹窄，最後造成下肢靜脈高壓的表現。

高風險族群要當心 合併血栓恐釀危機

黃晨祐提醒，此病好發於20到50歲女性，尤其是懷孕過後或服用避孕藥的族群。脊椎側彎會導致總髂靜脈被動脈壓迫的程度更明顯。另外，長期缺乏水分使血液黏稠度增加，引發血流不順、惡性腫瘤或自體免疫疾病，導致身體呈現高凝血狀態，這些都會使靜脈高壓的情況變嚴重，甚至併發深層靜脈血栓、肺動脈栓塞。

臨床上若懷疑有髂靜脈壓迫，可安排血管超音波檢查股靜脈逆流時間是否延長，以及有無併發深部靜脈栓塞；另外骨盆腔電腦斷層能判斷髂靜脈受壓迫的位置和程度，除了最常見髂動脈造成的壓迫外，骨盆腔腫瘤、脊椎病變、膀胱憩室或子宮肌瘤也會壓迫總髂靜脈，造成靜脈高壓的症狀。

症狀輕微者：

可採用保守治療，包括穿著彈性襪、避免久坐久站、定時抬高下肢。

症狀嚴重或保守治療無效者：

採用微創的靜脈支架手術處理，術中採用血管內超音波確認靜脈壓迫的位置，並決定支架的長度和大小，再用氣球導管進行漸進式靜脈管腔擴張，最後在總髂靜脈置放自膨式靜脈支架，維持靜脈暢通並降低靜脈壓力。

嚴重合併有深層靜脈血栓：

必須先進行血栓溶解術後，再進行靜脈支架的置放。

醫師表示，髂靜脈壓迫不易察覺，若再加上平時久坐久站、搭乘長途飛機未活動、服用避孕藥或是其他慢性病使體內存在高凝血狀態，很容易併發急性深部靜脈栓塞。呼籲民眾平時應加強核心運動鍛鍊腰椎、避免久坐臥，適時地補充水分避免血液黏稠度上升；若發現有下肢不對稱腫脹、皮膚異常色素沉澱或久癒不全的傷口，宜及早就醫檢查治療，減少相關的併發症風險。

【延伸閱讀】

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骨盆充血靜脈塞，支架置放保通暢

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58536

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