小學生被譏「臭臭」怒打架 孩子幾歲可做腋下手術？

(取材自健康醫療網)

台灣一位小三學童因腋下散發異味被取綽號「臭臭」，憤而跟同學打架，直到老師建議就診後，終於動手術甩開煩惱！長庚醫院皮膚部副部長黃耀立表示，狐臭與遺傳、飲食、腋毛多寡、年紀等因素有關，可能造成社交問題甚至霸凌 。狐臭通常到青春期才開始有味道，若非嚴重情況，12歲以下的孩子可先學習正確清潔與使用止汗劑即可。傳統手術是把大汗腺（頂漿腺）刮除，清新微波則是用物理性能量破壞汗腺，對於患者年紀較無限制。

狐臭異味揮之不去 大小汗腺有何不同？

根據研究顯示，嗅覺自人們出生時就已擁有，人們對於氣味的探索是與生俱來的能力，比起視覺還要來得早。狐臭雖然不是病，但就像是隱形社交殺手，需要面對與積極處理。日本研究指出，有狐臭的人，9成8有濕黏性耳垢，民眾可由此特徵覺察。

黃耀立表示，狐臭是汗腺分泌物與細菌結合的產物。黃耀立表示，狐臭是源於大汗腺（頂漿腺）分泌出蛋白質 排到毛囊裡，毛囊細菌把其分解成更小段，再排到皮膚上跟汗水融合，經由體溫加溫，便會揮發出濃烈的異味。

長時間腋下有狐臭與大汗腺有關，若是吃進食物臭（例如麻辣鍋）則是跟小汗腺相關，經過血液迴圈藉由流汗排出來。常見的狐臭患者為遺傳，也有自律神經失調容易緊張冒汗導致狐臭，像此類與飲食無關的臭味，無法透過改變日常習慣改善異味，建議可尋求專業醫療協助。

另外，由於腋毛跟頂漿線生活在一起，大量腋毛跟臭味也有一點關聯，因此大小汗腺與毛囊都需要處理。腋毛減少、菌叢改變，異味便會減少。

黃耀立說明，傳統手術包括內視鏡截斷或燒除交感神經節、內視鏡旋轉刀頂漿腺刮除術，原理是把頂漿腺刮掉；新型清新微波則是用物理性能量破壞汗腺，對於患者沒有侷限性，即使小孩也可進行。

人類出生時就確定了汗腺總數，但頂漿腺是藉由性荷爾蒙作用才會成熟，通常青春期才會開始有味道。建議12歲以下的孩子，若非嚴重情況，先學習正確的清潔與使用止汗劑方始即可，也可避免動手術破壞手部神經。

聞不到自身臭味？恐是嗅覺疲勞

黃耀立補充，很多個案是小男生，當詢問他們是否覺得自己有狐臭，很多孩子都表示「不知道」。自己有狐臭問題久聞不覺其臭，主要與「嗅覺疲勞」有關，也就是鼻子持續聞到同一種氣味，嗅覺中樞就會由興奮狀態轉入抑制狀態，為大腦避免過度疲勞，而進行的自我保護措施。

以色列科學家Yaara Yeshurun和Noam Sobel研究人類對氣味產生感受後指出，嗅覺的主要功能是顯示接近或遠離的信號，因為人類演化出的防禦機制使然，導致壞氣味會留下深刻的第一印象。

長庚醫院於今年3月在美國雷射醫學 會官方國際醫學期刊《Lasers in Surgery & Medicine》發表「第二代清新微波療程臨床研究」受試者經過1年後追蹤，顯示可改善8成腋下多汗及狐臭問題困擾。

據統計全台清新門診去（2022）年共協助超過4千人擺脫腋下多汗腋味困擾；黃耀立觀察近5年因腋下問題，來長庚接受清新微波療程比例，已遠遠超越傳統旋轉刀手術，且帶動腋下問題門診量大幅成長，顯示免動刀新科技的清新微波療程已成為無痕解決腋下問題的主流方法。

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資料來源：健康醫療網

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