20歲女下面一大包 竟是罕見「腹股溝疝氣」上門

(取材自健康醫療網)

20歲林小姐，近幾個禮拜來發現右腹股溝有凸出物，偶爾會隱隱作痛，但躺下來時就會消失，站太久或用力的時候又很明顯。就醫經過超音波檢查後，確診為「腹股溝疝氣」。

「腹股溝疝氣」女性患者少 頑固性便祕 風險高

台灣奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，女性腹股溝疝氣比起男性來說的確比較少見，由於有症狀不過摸不到的腹股溝疝氣往往都很難被診斷。因此常常會被忽略掉。終其一生，50位女性當中會有1位會有腹股溝疝氣，相反的男生則是5位當中會有1位。

林才揚說明，女性的腹股溝有圓韌帶，其功能是固定子宮，但當有一處的弱點產生時，腹腔內的結構或器官就會透過這縫隙鑽出腹壁外而造成凸起，就是所謂的「疝氣」。比起男生的腹股溝的精索來得細，所以比較不會有東西凸出去，也因此女性的腹股溝疝氣較少見，不像男生的腹股溝疝氣，是因為經常提重物或長期腹內壓過高所致。女性腹股溝疝氣的危險因子目前還不明確，有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性會有比較高的發生率，不過多運動可以減少疝氣的發生。

腹腔鏡手術與人工網膜 降低復發機率

林才揚表示，女性的腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都會建議手術治療，因為女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，而且股疝氣的併發症 也較高，時常在手術時發現。將近一半的女性也會因此而接受緊急手術。

手術方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔的做法，疼痛感較輕微，出血量也較少、恢復快。若加上人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復發。

術後一個月再提重物、運動 鼠蹊部不適應儘快就醫

林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力。傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行一些較激烈的運動。

女性疝氣真的比較少見，因此在診斷上往往都會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全，若有鼠蹊部不適的女性，需排除泌尿道感染的問題後，就有必要到醫院安排超音波來排除疝氣的問題。

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資料來源：健康醫療網

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