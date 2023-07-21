我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

中暑體溫飆高吃退燒藥…恐釀腎、肝衰竭

（沈能元）
天氣炎熱，多地傳出中暑案例。（本報資料照片）
天氣炎熱，多地傳出中暑案例。（本報資料照片）

天氣炎熱，各地陸續傳出熱衰竭、中暑死亡個案。中暑民眾常有體溫過高情形，此時可用退燒藥物來降溫嗎？答案是「千萬不要」。台灣衛福部食藥署臉書粉絲團「藥博士正要說」指出，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等併發症

「藥博士正要說」指出，中暑引起身體高溫，屬於中樞系統中的體溫調節失調，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒機轉不同。

藥博士表示，中暑主要原因是身體在高溫溼熱環境中，難以有效散熱，導致體內熱量累積，並加速水分和鹽分的流失。特別是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、戶外或密閉空間工作者、運動員、慢性疾病患者、代謝疾病患者、精神疾病患者、肥胖或服用特定藥物者為中暑的高危險族群。

「中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀。」藥博士指出，若未及時處理，可能引起中樞神經系統異常，而出現40℃以上高燒，合併有意識混亂、抽搐、昏迷等危及生命症狀。

藥博士說，面對體溫過高時，臨床通常使用冰敷或靜脈輸液協助降溫，並針對電解質異常進行校正，除非患者已出現癲癇、瞻望、心律不整等症狀，才會使用相應的藥物進行治療。

藥博士提醒，若出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫。若患者清醒，可以給予電解質飲料或加少量鹽的冷開水，以補充水分及電解質。然而針對意識不清者則應避免飲水，盡速送醫治療。

高溫 肥胖 併發症

上一則

小時候胖要注意 「黑色頸紋」嚴重恐演變成糖尿病

延伸閱讀

凱道遊行民眾中暑 蔡全代會讚冷氣不錯

凱道遊行民眾中暑 蔡全代會讚冷氣不錯
凱道遊行民眾中暑 蔡英文全代會讚「冷氣不錯」網罵冷血

凱道遊行民眾中暑 蔡英文全代會讚「冷氣不錯」網罵冷血
6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑
又傳中暑事故 39歲青農田中猝死

又傳中暑事故 39歲青農田中猝死

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」