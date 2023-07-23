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脊椎側彎壓迫坐骨神經 「電磁刺激」強化腿肌治本

王勇超
醫療人員使用磁場治療儀，刺激患者左大腿肌肉神經。（圖：讀者提供）
醫療人員使用磁場治療儀，刺激患者左大腿肌肉神經。（圖：讀者提供）

罹患小兒麻痺症的李姓男子，左大腿萎縮、無力，僅靠右腳支撐行走，長期跛腳走路，導致脊椎側彎並壓迫坐骨神經，半夜常痛醒。台灣高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯診斷李男的症狀是左大腿肌肉萎縮引起，以電磁刺激深層肌群的運動神經，搭配抬腿運動，強化左大腿肌肉群，讓他在半年後擺脫多年病痛。

吳明峯說，60歲的李姓男子是小兒麻痺患者，小時候病毒入侵，造成神經功能受損，即使後來病情穩定，但左大腿肌肉已萎縮，只能利用右腿活動，身體自然側彎，並壓迫到坐骨神經，半夜常被痛醒，讓他苦不堪言。

李男曾嘗試先打止痛針、吃止痛藥、做復健等傳統療法，但病痛都沒有改善，直到接受醫師建議採以能量雷射修護被脊椎側彎壓迫的神經，才緩解坐骨神經的疼痛。

吳明峯表示，李男脊椎側彎造成坐骨神經痛，其根本原因是小兒麻痺引起的左大腿肌肉萎縮、無力，走路時身體傾斜，造成脊椎側彎並壓迫到坐骨神經；使用磁場治療儀孳生電流，刺激李男的左大腿肌肉神經，搭配抬腳運動來訓練肌肉，當左大腿肌肉群強化後，走路、運動恢復正常，坐骨神經疼痛緩解，脊椎側彎也未再惡化。

李男說，他因小兒麻痺導致左大腿萎縮，習慣用右腿走路，久了變脊椎側彎，透過磁場治療儀的電磁刺激，再搭配每天早晚抬腳運動五至六分鐘，「以前瘦巴巴的左大腿，半年後就長出來肌肉！」

李先生表示，以前到溪頭爬山運動後雙腿都很痠痛，回家後要休息兩至三天才慢慢消退，左大腿肌肉強化後，不僅走路姿勢恢復正常，到溪頭爬山後不會像過去一樣痠痛，行走速度也跟得上同伴。

吳明峯說，造成肌少症或肌肉萎縮有眾多原因，除了小兒麻痺症外，最常見是老年人或外傷、骨折手術後，因為活動變少，肌肉快速萎縮，另外還有脊髓神經受損的患者，都可透過電磁刺激深層肌群的運動神經，誘發肌肉收縮，達到強化肌肉群的效果。

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