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他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

台灣獨居的74歲陳先生長期購買服用來路不明的中藥已近10年多年，最近覺得身體每下愈況，出現喘氣、水腫症狀，在鄰居建議下至醫院抽血驗尿檢查，發現尿素氮和肌酸酐值偏高，已經出現腎病變現象，差一點就要洗腎，後來經醫院西醫及中醫開立藥物搭配治療、並改善用藥及生活習慣、也全面停用黑藥丸，幾個月後腎功能數值恢復正常。

濫用藥物恐致慢性腎臟病 這些中藥材要注意

臺中榮總嘉灣分院傳統醫學科中醫師唐佑任表示，台灣腎臟病及洗腎患者眾多，除常見因高血壓血糖控制不良造成外，「濫用藥物」也是國人常見的致病因子，尤其是中草藥屢被質疑是導致慢性腎臟病的原因。

目前醫界發現常被用於快速減肥的馬兜鈴酸與腎小管腎病變有關，台灣醫界也呼籲禁用含馬兜鈴酸的中藥材，例如廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等，但是也讓部分民眾對中醫及中藥材的治療望而卻步，埋沒中藥材對慢性腎臟病治療的好處。

正確使用中藥 恢復人體正常機能

唐佑任醫師說明，「是藥三分毒，藥毒猛於虎」，中藥帶有「偏性」，在人體生病時氣血陰陽偏盛或衰，此時若能正確使用藥物的偏性來治療疾病，譬如「寒者熱之，熱者寒之」，可使人體氣血陰陽恢復平衡，症狀一旦改善則「中病即止」，若長期不正確的使用，反而會讓藥物偏性影響人體正常機能，所以有問題的是使用者錯誤用藥，而非藥物本身的偏性。

中西醫合併治療 降低惡化、死亡風險

臨床研究指出，慢性腎臟病或末期腎臟病患者除常規西藥治療，搭配黃耆類中藥處方，可改善蛋白尿的持度；糖尿病腎病變的患者併服抗發炎、抗氧化作用的六味地黃丸，可緩解降血糖藥物的副作用；腎陽虛證型的糖尿病腎功能不全患者，使用濟生腎氣丸不僅可改善糖化血色素值，也能改善臨床症狀及提升生活品質。

唐佑任醫師進一步補充，慢性腎臟病患者在接受一般西醫照護，再加上合格的中醫師治療，可降低惡化成腎臟衰竭的風險，並能降低死亡率，也呼籲民眾服用中藥，一定要找合格的專業中醫師，勿購買或聽信友人服用來路不明的草藥，以免對腎臟造成莫名不可逆的傷害。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58496

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