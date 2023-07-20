下午爬山竟然也中暑 釀成急性腎衰竭

三軍總醫院接到中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解病例，立即啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把他的體溫降低，意識逐漸恢復。(圖／朱柏齡提供)

天氣爆熱，台灣三軍總醫院已接到今年中暑導致急性腎衰竭、橫紋肌溶解的首位病例，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，患者是國中生，下午4時和朋友爬山，已避開溫度最高的中午時段，6時多朋友發現他意識混亂，胡言亂語，通知父母後緊急送醫，當時肛溫攝氏41.4度，所幸經緊急降溫，症狀改善。

朱柏齡表示，據一起爬山同學表示，4點多時，患者就反應很累，一直到6點多，開始手腳亂揮，行為怪異，於是緊急通知父母， 此時他只認得父母，其他人都不認得了。

到了醫院，立即啟動中暑防治小組作業程序，25分鐘內把他的體溫降至攝氏38.5度，患者意識逐漸恢復，但檢驗顯示仍有急性腎衰竭、代謝性酸中毒，橫紋肌溶解症及肝指數上升。

朱柏齡表示，下午4時已避開最熱時段，但事後根據氣象觀測紀錄，當時氣溫36.3攝氏度，相對溼度50%，體感溫度攝氏42度，換算下來，熱指數41.3，超過40即有中暑風險；另外，同行的人都沒事，為何這位同學中暑？進一步了解，患者的背包特別重，導致體力負荷增加，提醒大家注意，天熱除了要避免日曬，也要注意體力負荷不能太重。

事後詢問這位中暑的患者，他完全不記得被發現不對勁到送醫治療這段時間發生什麼事，記憶完全空白，醒來就已經在醫院了。

另外，從同行的人發現他胡言亂語，最先的反應是通知父母而非立即送醫，朱柏齡表示，由此可見大家對熱傷害的知識不足，最近氣溫升高，一旦出現很累、頭昏、想吐、惡心等症狀，一定要提高警覺， 除了自覺症狀外，當同行者發現患者胡言亂語，言行怪異或抽搐時，可能已中暑了

朱柏齡也提醒夏天戶外運動中暑的可能危險因子：

1. 溫度高、濕度高，尤其是熱指數大於40時「熱指數 = 溫度（攝氏） +（濕度x0.1）」

「當天熱指數為 36.3 + （50 x 0.1） = 41.3」

2. 飲水不足，飲用高糖分或含咖啡 因飲料，飲酒

3. 熱適應不足、平常常待在冷氣房，不常在熱的環境運動

4. 體適能差、太久沒運動，運動超過體能負荷（和同儕一起運動時，可能已體力不濟，但因同儕壓力，仍硬撐導致超過體能負荷，身體散熱不及）

5. 睡眠不足

6. 最近有感冒、腹瀉，身體虛弱

7. 肥胖 ，BMI > 28

8. 有慢性病，心肺功能差者

9. 服用某些藥物，如治療流鼻水的抗組織胺或抑制腸胃蠕動的抗膽鹼藥物可抑制排汗，搖頭丸或含麻黃素的減肥藥可刺激新陳代謝增加產熱，某些精神病用藥可抑制排汗，心臟病 人服用利尿劑可增加水分流失，甲狀腺刺激劑可增加新陳代謝產熱。